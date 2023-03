Csütörtökön hajnalban a maklári Rozmaring utcáról kerékpárral a nagytályai Pacsirta utcára fordulva ért az ötórai harangszó. Nem is egy: pár másodperces eltéréssel két templom tornyából érkező kongás keltette azt az érzést, hogy reggeledik. Bár az óra hétvégi átbabrálása miatt sötét volt még, s a hirtelen lehűlés miatt most a madarak se csicseregtek annyira, azért jó érzés öntött el. Kérdések is szöget ütöttek a fejembe. Elsőként mindjárt az, hogy Andornaktályán kit zavarhatott annyira a korai harangzúgás, hogy azt meg kelljen szüntetni, pontosabban átrakatni hét órára. Valaki elmagyarázhatná, hogy miért kell múltunkból mindig elvenni egy darabot.