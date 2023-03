Nagy volt az érdeklődés a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campusán meghirdetett összes képzési terület szakjai iránt, tájékoztatott Nagy Réka, az intézmény kommunikációs munkatársa. Összesen közel 1500 jelentkezés érkezett a campusra, közülük 442 jelentkezőnél került első helyre valamelyik gyöngyösi képzés.

– Az elmúlt évekhez képest idén újból hirdethettünk nappali munkarendben is képzéseket. A gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés a legnagyobb népszerűségnek örvend immár negyedik éve. A Gyöngyösre jelentkezők közül 86-an első helyen jelölték meg ezt a szakot. Az agrártudományi képzéseink közül kiemelkedett a vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak is. Az érdeklődők száma tavalyhoz képest közel hatszorosára nőtt. Keresettek voltak a gazdaságtudományi képzéseink is. A gazdálkodás és menedzsment, a kereskedelem és marketing, valamint a pénzügy és számvitel hármasfogata közel 150 első helyes, összesen több mint 550 jelentkezőt hozott. A gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakra jelentkezők létszáma 55 százalékkal több a tavalyinál, a kereskedelem és marketing szakra több mint 200 jelentkezés érkezett – részletezte Nagy Réka.

Levelező adatok

A jelentkezők többsége idén is levelező munkarendben szeretné megkezdeni a tanulmányait. A mesterképzési szakok is levelező formában voltak népszerűek. Az első helyen jelentkezők száma a tavalyi adatokhoz képest megduplázódott. A gyöngyösi egyetem által nappali és levelezős munkarendben egyaránt meghirdetett agrártudományi képzésekre összesen 354, gazdaságtudományi szakra 839, informatikai képzésre pedig 279 jelentkezést nyújtottak be.

Sokévnyi kihagyás után hirdethették meg az emberi erőforrások alapképzési szakot, amire több mint 70-en jelentkeztek. A programtervező informatikus és gazdaságinformatikus képzésekre első helyen leadott jelentkezések száma 56 százalékkal nőtt az elmúlt évhez képest – több mint 80-an választották első helyen ezt a két szakot, tette hozzá Nagy Réka.