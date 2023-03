– Azoknak a fiataloknak, akik hiányszakmákban járnak, vagy jelentkeznek főiskolára, ösztöndíjpályázatot biztosít az önkormányzat. Ez nem a szokásos öt-tízezer forint körüli összeg, hanem havi 40 ezret is biztosítunk, ha a tanulmányi szerződésében a fiatal vállalja, hogy a diploma megszerzése után nálunk dolgozik. Mi pedig kötelesek vagyunk neki állást biztosítani. Ez számára is jó, hiszen biztos munkahelye lesz, és nekünk is megfelelő, mert így megoldott az intézmény szakmai folytonossága. Ha nem gyöngyösi fiatalról van szó, akkor bérlakással próbáljuk segíteni. Egy 40 négyzetméteres lakást mintegy 25 ezer forintért bérelhet, ami a mai, százezres albérletárak mellett igen kedvező. Tavaly először az óvodapedagógusaink is jutalomban részesültek az év végén, pedig ezt a törvény nem írja elő – összegezte dr. Szén Gabriella­.

A korszerűsített intézményekben kedvezőek a munkakörülmények Dr. Szén Gabriella arról is beszélt, hogy a város óvodai munkaközösségei miatt érdemes akár más városból is Gyöngyösre jönni dolgozni. Mint mondta, az idősebb és a fiatalabb kollégák magasan kvalifikáltak. Sokuknak nemcsak óvónői végzettsége van, de vannak fejlesztőpedagógusok, logopédusok, gyógypedagógusok is. Akadnak, akik hitéleti képzésben részesültek, vagy a mozgásterápiában képezték tovább magukat. Ha valaki megnézi a város intézményeit, láthatja, hogy a kilenc intézményből nyolc felújított­. Kedvező körülmények, jó eszközkészlet áll az óvónők rendelkezésére. A csoportok létszámai bővebbek az optimálisnál, de még nem olyan magasak, mint egy vidéki, vegyes életkorral működő intézményben, tette hozzá dr. Szén Gabriella.