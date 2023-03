Szót ejtett a Széchenyi Kártyáról is, amely tavaly volt húsz éves és a két évtized alatt 470 ezer vállalkozás vette igénybe és 6 ezer milliárd forint hitelt helyeztek ki. Tavaly körülbelül 1700 milliárd forintot juttatott el a 200 KAVOSZ iroda a cégekhez, s a kártyának tagtoborzó ereje is van. Idén csúcsra emelkedik az állami kamattámogatás, ami 290 milliárd forint lesz. Hozzátette, a vállalkozásoknak elindítják a VOSZ PORT-ot, amely egy vállalati irányítópult lesz ügyintézéshez, adatszolgáltatáshoz. Eppel János elmondta, a taglétszámuk másfél év alatt 22-ről 28 ezerre emelkedett, társszervezeteikkel együtt pedig 60 ezer vállalkozást képviselnek.

Perlusz László főtitkár a tagság előnyeit és a májusban debütáló VOSZ PORT vállalkozói támogató rendszert ismertette. Mint mondta, helyi és országos szinten is előnyös a tagság azoknak, akik szeretnének részt venni a közéletben, s tennének is környezetükért, szakmájukért. Segítik a kapcsolatfelvételt országos szinten is és tárgyalni tudnak hivatalokkal, minisztériumokkal. Öt tagozatuk és húsz szekciójuk van, nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkeznek.

Mint mondta, a VOSZ-nak vannak válaszai, hiszen sok a kérdés. Az energiaválságban például 12 javaslatot tettek le, az élelmiszer árstopot szerintük ki kellene vezetni. Az állami, vagy magánegészségügy kérdésében szerintük viharos a helyzet, de egy szektor van, összhangban kell működni a magánnak és az államinak és finanszírozni kell. Az infláció kérdésében azt mondják, nem a magyar cégek profitéhsége hajtotta föl az árakat. A van-e megfizethető hitel kérdésére a Széchenyi Kártyát mondják válaszul.

A VOSZ PORT-ról elmondta, két éve dolgoznak rajta, májustól lesz elérhető. Lesz ingyenes és fizetős része. Tud számlázni, van benne banki tranzakció, kalkulátor, partnerkezelő, termékkezelő, céginformáció, kimutatáskészítő funkció is de piactér és tudástár is. Kiegészítőként egyebek közt munkaügyi nyilvántartásra, e-aláírásra, szerződéskötésre is lehet használni.

A VOSZ tervez egyetemi együttműködéseket, kihelyezett elnökségi üléseket, kulturális programokat is.

Utolsóként Széles Anikó, a Sky Marketing Kft. tulajdonos-ügyvezetője ismertette a VOSZ új arculatát és jubileumi kommunikációját, amely a választ helyezi előtérbe.