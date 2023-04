Szombaton reggel elstartolt az idei Hanák Kolos Teljesítménytúra mezőnye a kékestetői rajthelyről. Molnár Tamás, a Hanák Kolos Turistaegyesület elnöke arról beszélt portálunknak, hogy 1991 óta szervezik ezt rendezvényt a Mátrabérc Teljesítménytúra résztávjaként. Mint mondta, az útvonal jelen esetben Kékestetőtől nyugati irányban a Mátra fő gerincén vezet, végig erdei utakon. A közepesen hosszú távot nagy szintemelkedés és helyenként sziklás terep nehezíti. Több mint háromnegyede gerincút, pompás kilátásokkal.

– A 9 óra szintidő alatt teljesítendő 35,9 kilométeres távnak ma 302-en vágtak neki. Ezen a túránkon a résztvevők a Csór-hegy - Rudolf-tanyai elágazó - Galyatető - Mátraszentlászló - Vörös-kő - Ágasvár - Mátrakeresztes - Muzsla-tisztás útvonalon juthatnak el a Szurdokpüspökiben lévő célig. Az indulókkal szemben mindig szigorú elvárás, hogy a megadott jelzett turistaútról semmiképp ne térjenek le. A túraútvonal ugyanis a gépjárművel járható utaktól távolabb is vezet, és térerő sincs minden völgyben, ráadásul a terep jellege is nehezítheti baj esetén a helyszínre érést. Mindezek miatt a biztosítást ellátó Kékes Kutató-Mentő Alapítvány szakembereinek is hosszabb időbe telhet a bajbajutotthoz érni – emelte ki Molnár Tamás.