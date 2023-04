A gettók felállítása 1944. április 16-án indult Magyarországon, első körben Kárpátalján, Felvidéken és Északkelet-Magyarországon, emlékezett vissza a hitközség elnöke.

– Június végére szinte a teljes vidéki magyar zsidóságot elszállították és kiirtották. Gyöngyösről, illetve Heves megyéből közel 2100 embert vittek el Hatvanba. Onnan került a nagy részük Auschwitzba. Gyöngyösön egy közel 1900 fős status quo irányzat, és egy 450 fős ortodox irányzat működött. A háború után alig 400-an tudtak új hitközséget alkotni. Az ötvenes években ők is kivándoroltak, nagyon kevés zsidó maradt Gyöngyösön. A közösség a nyolcvanas évek elejére elsorvadt. 2014-ben támasztottuk újra fel. A gyöngyösi vérengzésekben az élen járt a hírhedt különítményes Zöldi Márton, ő vezette a gettók felállítását és a deportálásokat. Gyöngyösön erős volt a nemzetiszocializmus, Szálasi Ferenc itt katonáskodott, jelentős számú követője volt. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy dr. Puky Árpád polgármester megpróbálta a helyi gettó felállítását megakadályozni. Gyöngyösön mások is tettek a zsidókért, mentették őket. Büszke vagyok Ferencfalvi Kálmánra, a református katonatisztre, aki közel 3000 embert mentett meg. Szabó Ferenc is zsidóknak segített túlélni az üldöztetést. Ők megkapták a Világ Igaza díjat, a nem zsidóknak adható egyik legmagasabb izraeli állami kitüntetést. Igaznak lenni cél, bátorság és lelkiismeret kérdése – félve is vállalni a cselekedetet, a többség kirekesztése és gyűlölete ellenére. Az igazak példája üzenet a a jövőnek – emelte ki Weisz Péter.