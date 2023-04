Bár húsvétra még nem lesz teljes pompában a kert, de mint mondják, ez nem is baj, hiszen a 155 ezer tulipán folyamatosan virágzik majd, s bíznak benne, hogy így jó sokáig élvezhetik az érdeklődők a gyönyörű növényeket, számolt be róla a TulipGarden a közösségi oldalán.

Bár a következő napokra is hideget jósolnak, a kert munkatársai nem aggódnak, ugyanis már rengeteg viráguk pompázik, s a többiek is bimbózva várják az igazán jó időt. Abban is biztosak a tulajdonosok, hogy remek lesz a hangulat a tulipánok között, így érdemes ellátogatni hozzájuk már a húsvéti hétvégén is.