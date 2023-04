Hitélet 55 perce

Az egri diákok is lelkesen készültek, hogy lássák Ferenc pápát

A pápalátogatásról szól ez a hétvége Hevesben is: az egri papi szeminárium "különítménye" is megosztotta a közösségi oldalon, hogy Budapesten várják a szentatyát, és szombaton délelőtt útnak indultak az Andrássy diákjai is.

P. E. P. E.

A középiskolások részesei lesznek a pápalátogatás eseményeinek Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjai busszal utaztak Budapestre, ahol Ferenc pápa történelmi jelentőségű látogatást tesz. Az autóbusz az egri strand elől indult a méltán lelkes és népes diáksereggel.

