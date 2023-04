Levelet kaptam a minap az Egeredő Erdészeti Zrt-től, melyben arról tájékoztatnak, hogy legkésőbb a Tűzifaprogram végéig, április 15-ig fizessem be a tavaly novemberben regisztrált, illetve még be nem fizetett tűzifa-alapanyag árát. Azok az igénylések, amelyeket a program zárásáig, azaz április 15-ig nem fizetnek be, automatikusan törlődnek.