A szeretetcsomagokat hétfőn adták át a nemzetiségi önkormányzat irodájában – tudtuk meg Baranyi Bracso Krisztiántól, a nemzetiségi önkormányzat képviselőjétől.

Mint megírtuk, a kisebbségi önkormányzat rendszeresen segíti nemcsak a helyi, hanem a környékbeli rászorulókat is. Tavaly például a kiváló tanulókat is jutalmazták, emellett több mint háromszáz rászoruló családnak biztosítottak ingyenes belépési lehetőséget a hatvani strandra, s olyan diákokat utaztattak Budapestre, akik közül sokan most jártak először a fővárosban – tudatta ifj Baranyi Béla elnök.

Hozzátette: céljuk, hogy a jövőben még többeknek nyújtsanak segítséget, ezért megalapították az Együtt a Jövőnkért Egyesületet, hogy tágabb körben, még aktívabban segíthessenek a rászorulókon.