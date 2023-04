– A gyermekkönyvtár életében új távlatok nyílnak, hiszen immár két helyen lesznek elérhetőek a gyermekeknek és szüleiknek szóló könyvtári szolgáltatásaink. A gyermekkönyvtári állományunkat megosztva helyezzük el, és a könyvtárhasználói igényekhez alakítjuk. Egész évben lehetőséget biztosítunk arra, hogy mind a két helyen kölcsönözhessenek és beiratkozhassanak. Az óvodás és iskolás csoportok immár két helyszínen vehetnek részt könyvtári foglalkozásokon – ismertette Szécsényi Orsolya, s hozzátette, hosszú távú céljuk, hogy biztosítsák az átmenetet a gyermekkönyvtári részlegből a TiniZugba és a felnőtt olvasói terekbe.

Két helyen is elérhető a gyermekkönyvtár

Forrás: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár/Beküldött fotó

A gyermekkönyvtár hétfőnként zárva tart, keddtől péntekig 10-től délig, majd 13 és 18 óra között várja az érdeklődőket, szombatonként pedig 10-től 16 óráig tart nyitva.

Szintén április 18-án újra megnyitja kapuit a felsővárosi fiókkönyvtár. Az új bútorzattal berendezett megújult olvasói térben gyermekkuckót is kialakítottak. Változatlan nyitvatartással, közel hatezer kötettel és tíz féle folyóirattal várják vissza a felsővárosi olvasókat. Továbbra is lesz lehetőség a helyszínen olvasói internethasználatra, s az északi városrész iskolái és óvodái jelentkezését is várják a könyvtári programigényükkel.

A felsővárosi fiókkönyvtár is zárva tart hétfőnként, keddtől péntekig 10-től délig, majd 13 és 18 óra között tart nyitva, szombatonként pedig 9-től 13 óráig várja az érdeklődőket.