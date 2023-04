Úgy vélem, ha Magyarország olimpiát rendezne, a helyszínek közé fel lehetne venni lakóhelyemet is. Kiválóak az adottságai, végigtekintve a sportágakon látható, hogy nem sok település vetekedhet vele, talán Saporro és Los Angeles együttvéve sem.

Az evezősöknek és a vitorlásoknak ott a hajdani Cukorgyári-tó, csak a kerítéstől kéne megszabadítani. Az úszók közege a Zagyva lenne, igaz, pillanatnyilag 30 centis a vízmélysége, de áradás idején előfordulhat a többszöröse is – ajánlom a januárt, idén például majdnem kiöntött –, s egyébként is, első a biztonság. Az egykori Kinizsi-pályán esti világítás és fedett lelátó várná az érdeklődőket; utóbbi még úgysem telt meg soha, pedig százezren is elférnének, ha nem is egyszerre. A hegyeink adottak, a Cseremonta vagy a Mulató a terepversenyek mellett megfelelne a téli sportok szerelmeseinek is, mert hogy egyszerre kellene megrendezni mindkét világjátékot.

Az extrém kihívások kedvelőinek a volt cementgyár területét javasolnám, csak ne használjanak túl sok friss levegőt, mert abból nekünk is alig jut, akik pedig bunyózni vagy birkózni szeretnének, azok számára tudok néhány kocsmát a környéken. A maratoni ötletparádét jó pár tétellel lehetne még fokozni, például akadályfutással a Gyár utcában, vagy szlalomkerékpározással a malomudvar pocsolyái közt, de nem teszem, mert máris írom a pályázatot. Aki nem hiszi, vessen egy pillantást a naptárra.