Rákóczi Gergely elmondta, míg januárban a főkapuhoz vezető Árpád-kori lépcsőt tárták fel, most a konverzusi kapu előtt kutattak. Itt teljesen elpusztult a korábbi középkori lépcső alapozása, belőle csupán egy kő maradt, illetve találtak egy ép lábazati párkány elemet. A barokk korban újrahasznosították a korábbi, XIII. századi köveket, így találtak az alapozásban lábazati profilt, felmenőfali kváderkövet, és egy hengertagos kőfaragványt is.

A templombelsőben folytatott feltárások során a déli oldalon is előkerültek a korábbi középkori és a barokk járószintek. A középkori padlózat eredeti elemeit ugyan nem találták meg – az tégla lehetett, amelyet később fölszedtek –, de annak habarcsát igen. A barokk első járószint északon tufakőből és terrazóból állt.

Rákóczi Gergely szerint a további kutatások során több kérdésre is választ kaphatunk. Például, hogy a déli pillérsor többi tagját is az Árpád-koritól eltérően építették-e vissza. Abban is bíznak, hogy rábukkannak az egykori déli kapu helyére. Ugyan a déli fal is nagyrészt barokk helyreállítás eredménye, de az alapozásban nyomára lelhetnek a középkori szerzetesi bejáratnak.