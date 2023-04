– Az 1997. évi a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a 12 év alatti gyermekeket, amennyiben kiemelik őket vér szerinti családjukból, lehetőség szerint nevelőszülői családban kell elhelyezni. Ezért is van szükség minél több olyan emberre, aki vállalja ezt a szép hivatást. Célunk, hogy új nevelőszülők bevonásával erősítsük az átmeneti segítségnyújtást biztosító ellátást és pótoljuk az idős, nyugdíjba készülő kollégákat – magyarázta a főigazgató-helyettes. A nevelőszülők a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóval állnak jogviszonyban, s hamarosan vármegyei gyermekeknek nyújthatnak biztos otthont, s szeretetet, amint a kormányhivatal is jóváhagyja kérelmüket. A szolgáltatónál eddig a megyében 93 család fogadott gyermeket, most velük kereken százan lettek. Összesen 280 gyermekről gondoskodik a vármegyében a római katolikus egyház gyermekvédelmi szolgáltatója.

