- A második világháború befejeztével újabb átrendeződés vette kezdetét Európában, melynek következtében folytatódott a magyarok megaláztatása határon innen és túl. 1947-ben egy levezényelt bolsevik gaztett zajlott: deportálás, mely az emberiség egyik legsúlyosabb bűncselekménye volt, Benes és bandája véres tobzódása, melyhez a magyar kommunisták mosolyogva asszisztáltak - kezdte megemlékezését Szíki Károly nemzetőr ezredes a preshaz.hu weboldalon.

Szíki Károly kitért arra is, hogy 1947 nyarán vitéz Illés Bálint és családja is a listájukra került, de a családfő úgy döntött, hogy nem várja meg a bevagonírozást, hanem népes családjával, kilenc gyermekével és feleségével Magyarország felé vette az útját. Legfiatalabb gyermekük, aki ezt a családi- s nemzeti ünnepet szervezte, akkor három hónapos volt. A különös sorstragédia lapjára írandó az a tény, hogy kiűzetésük előtti hetekben adományozta a család Gömörpéterfalva katolikus egyházának a harangot. A harang ma is ott szolgál.

Ezt idézte az a kisharang, amely Bükkszentmárton temetőjében zúgott, amikor a vitézi zászló kíséretében a család a sírhoz vonult. A ceremóniát vitéz Plank Gábor Miklós koordinálta, az avató beszédet vitéz Török János vitézi hadnagy tartotta.

- 1947 nyarán vitéz Illés Bálint és családja a heves megyei – Balaton községgel határos – Tarca tanyán nyert menedéket. Itt folytatták, itt kezdték újra. Jószágtartásra rendezkedtek be, de már csak bérelt földeken tudtak gazdálkodni. 1960-ban elvették a tanyát, mert elkezdődött a téeszesítés. Jött a padlások leseprése, az élelmet biztosító munkaerő gyötrése, rokkantra verése és meggyalázása - derült ki Szíki Károly visszaemlékezéséből.

Mint írta, ez vezetett oda, hogy 1960-ban vitéz Illés Bálint családjával együtt Bükkszentmártonba került. Munkát keresett és talált a közeli Borsodnádasdon, ahol betegsége, megtörtsége miatt csak fűtői munkakörben tudott elhelyezkedni. Végül innen ment nyugdíjba.

- Vitéz Illés Bálint a hallgatás, az agyonhallgatás homályába burkolódzva élte életét. A rehabilitáció, mint a rend méltó elismerése napjainkig sem történt meg. Egyre több, korabeli vitézi címmel kitüntetett honfitársunk azonban ismeri családja múltját és él a lehetőséggel. Így cselekedett vitéz Illés Bálint lánya, Kovács Andrásné Ilona asszony is, amikor családjával együtt esküt tett és várományosként felvette a vitézi címet. Neki köszönhető ez az alkalom is, hogy vitéz Illés Bálint családi sírboltját újraavathatták és a sírkőre új tábla került - tette hozzá Szíki Károly.

