A szokatlanul hűvös tavasz nem szegte kedvét a virágoknak, az ünnepek óta folyamatosan nyílnak, ámulatba ejtve így a Tisza-tóhoz érkező vendégeket.

A klasszikus kinézetű tulipánok mellett nagyon sok különleges is van

Forrás: Fekete-Vadászi Erika/Heves Megyei Hírlap

Saját szemünkkel is meggyőződtünk róla, valóban mesébe illő látvány fogadja a virágok kedvelőit. Ahogy arról a közösségi oldalkun is beszámoltak, nagyon sokan érkeztek hozzájuk az elmúlt hétvégén. A tömeg azonban nem okozott fennakadást, mindenki tolakodás nélkül nézelődhetett kedvére. Bőven volt is mit nézni. Különlegesebbnél különlegesebb tulipánok nyílnak hosszú sorokban, és a legjobb, hogy nem múzeumi szabályok uralkodnak a kertben, vagyis nem tilos az érintés – olyannyira nem, hogy az előírások betartása mellett még szüretre is lehetőség nyílik, így aki szeretne, a szép emlékek mellett színpompás csokrokkal térhet haza. A klasszikus kinézetű tulipánok mellett nagyon sok különleges is van, cakkos szélű, cirádás – a sorok között járva az emberek nem győznek csodálkozni a szépségek láttán.

A gyerekek örömére a virágtenger mellett van játszótér, és hétvégén extra programokkal is készültek, volt buborék-show és kézműves vásár is. Kicsik és nagyon egyaránt jól szórakozhatnak tehát a kertészetben, ahol még sok zöld bimbós virág van, így még jó ideig szép látványra lehet számítani a látogatóknak.