Ragyogó napsütés, 20 Celsius-fok fölötti hőmérséklet fogadta szombaton a Black Star Speedway Kft. visontai versenypályájára látogatókat. Az egri és gyöngyösi kereskedésekkel rendelkező Shick-R Kft. nagyszabású tesztnapra invitálta a családokat, ahol kicsik és nagyok egyaránt remekül érezhették magukat. A népes vendégsereg megismerkedhetett a cég által forgalmazott Renault, Dacia, Ssangyong és Isuzu modellekkel.

Bemutatkozott az új Renault Austral is, az autórajongók hosszan hallgathattak előadást az autó paramétereiről. Az is kiderült, mit tud a Renault Alpine A 110. Aki az elmondottak alapján kételkedett volna a sportautó képességeiben, az menet közben is láthatta a pályán. Sőt, a regisztrált látogatók között óránként egy szerencsést kisorsoltak, aki bele is ülhetett, és háromszor körbeszáguldhatta vele a technikás, mintegy 1130 méter hosszú pályát – természetesen autóversenyző vezette a 300 lóerős, álló helyzetből 100 kilométer óránkénti sebességre 4,2 másodperc alatt felgyorsuló járműcsodát.