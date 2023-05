Európában is ritkaságszámba megy a tradicionális kézműves papírmerítés, néhány éve pedig a brit királyi család is elismerését fejezte ki egy köszönőlevélben a fedémesieknek akik ezt az ősi hagyományt folytatják – számolt be a Hír Tv. A fedémesi papírmanufaktúra termékeit itthon és a világ számos pontján is csodálat övezi. A különlegesen szép papírok eljutottak például a tokiói papírmúzeumba is a Hír Tv anyaga szerint.

Vincze László papírmérnök, a Vinczemill Kft. tulajdonosa elmesélte, a mesterség még több ezer éves múltra tekint vissza. Magyarországon az XIV-XV. század környékén terjedt el. A rendszerváltás óta minden kormányalakulásra ők készítik a papírt, az Országos Levéltár, a nemzetközi olimpiai bizottság is használja a Vincze-papírokat, ezeken adják át a Kossuth és a Széchenyi díjakat is. De nemrégiben a Vatikán rendelt tőlük. A videóban azt is megmutatták, hogyan készül a papír, melynek messze földről csodájára járnak.