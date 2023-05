Portálunkon a minap számoltunk be arról, hogy minden Heves vármegyei döntős versenyző első helyezést ért el a Szakma Sztár Fesztiválon. Győri Rajmond, a gyöngyösi Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium 5/13.A osztályos elektronikai technikus tanulója is aranyérmet szerzett az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) döntőjében. A kiváló diák szerepléséről felkészítő tanára, Kaló István számolt be.