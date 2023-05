Amikor portálunk Salamon Gábort arról kérdezte, hogy míg korábban – különösen a vadászattal összevetve – kifejezetten olcsó időtöltésnek számított a horgászat. Ez nem biztos, hogy igaz maradt mára.

Gábor így válaszolt: mára már rengeteg dolog megváltozott, nem egészen úgy történnek a dolgok, mint régen. Szavai szerint a "hőskorban" úgy volt, hogy volt persze horgászvizsga, ám az egyesületnek – tagdíj és egyéb okok miatt – az volt a célja, hogy minél több horgász legyen. Ki lehet következtetni, hogy mekkora volt a szigor.

– A költségekre visszatérve. El lehet mondani, a horgászatot meg lehet úgy oldani, hogy felettébb olcsó legyen és elképesztően el is lehet benne szállni. Mindenki odaigazíthatja magát, ahová a pénztárcája engedi – fogalmazott.

Elmondása szerint pár ezer forintból, tehát nem egy horribilis összegből el lehet indulni. Természetesen ezt tovább lehet vinni oda, hogy a hobbija miatt nyaralót vesz valaki a Tisza-parton, vagy terepjárót. De mindig megmarad az a kis varázsa a pecázásnak, hogy nem kell akkora nagy összeget befektetni.

Rákérdeztünk arra is, hogy mit tegyen az, aki úgy gondolja, kipróbálja a horgászatot. S egyáltalán, milyen életkorban érdemes ezt a sportot elkezdeni. Vajon milyen tanácsot adna a kezdőknek?

– Nagyon örülök annak, ha bejönnek a boltba és kérdeznek olyanok, akik nem horgásznak, vagy "nem pecásként" csak ismerőssel jönnek. Akkor én felvilágosítom őket, hogy milyen egyszerű horgászengedélyhez jutni, s főleg a gyerekek esetében – mondta Gábor. Szerinte egyébként, főleg a gyerekek esetében az iskolának fontos szerepe lehet. Az ő gyerekeik például a suliban az osztálytársaknak elmesélik az élményeiket.

– Amikor tőlem tanácsot kérnek, hogy ez miként működik, akkor elmagyarázom nekik. Sok esetben el szoktam mondani azt is, hogy az anyuka is próbáljon már a gyerekkel együtt menni, és horgászengedélyt szerezni, támogatni ezt a hobbit, és közös családi időtöltést kihozni belőle – tette hozzá.

Gábor a portálunknak is elmondta, hogy a gyerekek esetében nagyon egyszerű a helyzet. Nem kell horgászjegyet venni, s 14 éves korig nincs horgászvizsga. Van viszont egy online felület – a horgaszvizsga.hu – ahová be kell regisztrálni oly módon, hogy az egyébként horgászó valamelyik törvényes képviselőnek készüljön egy regisztráció horgászkártyára, amit meg is kell vásárolnia. De a gyereknek ilyenre nem lesz szüksége, s a másik szülőnek sem, ha nem akar később horgászni.

– A horgászkártya birtokában simán bemennek egy horgászjegy-forgalmazó helyre, ahol azt mindenféle vizsga nélkül kitöltik nekik. Pár száz forintot kell fizetni érte mindössze, s már mehetnek is horgászni. Persze, ahol pecáznak majd, oda területi jegyet váltani kell. A környéken élőknek szoktam is javasolni, hogy a Tisza-tóra kérjenek rögtön éves jegyet, hiszen mindössze 100 forintba kerül a gyerekeknek. Az egrieknek még az egerszalóki tavat szoktam javasolni, hiszen megemelkedett áron is 2000 forint körüli összegbe kerül. Más vizeken két-, háromezer forintokat elkérnek napijegyre – vázolta az aktuális helyzetet Salamon Gábor.

Arra külön is felhívta még olvasóink figyelmét az egri pecaboltos, hogy a gyermekhorgásznak mindig nagykorú kíséretében szabad csak horgásznia, ez kötelező előírás. Azt ugyanakkor a szabályok nem írják elő, hogy a kísérő felnőttnek valamelyik szülőnek, vagy rokonnak kellene lennie, csak azt hogy nagykorú horgász legyen. Mindez természetesen addig érvényes, amíg a 14 évet nem töltötte be a gyerekhorgász.

– Amikor betölti ezt az életkort - s ez igaz az addig nem horgászó szülőre is -, horgászvizsgát kell tenni – hangsúlyozta a vármegyeszékhelyünkön élő horgász.