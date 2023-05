Buta bölcsi, anya kell! – jelenti ki a legkisebb fiúunokám, s ebben az egy összetett mondatban benne van kétéves világképe minden problémája és megoldása. A feloldhatatlan konfliktus, amely az anyahiány itt és most megoldására törekszik. A világhoz való kötődésünk az anyai ölelésen és gondoskodáson keresztül valósul meg, s ha ez nem működik rendesen, az elkövetkező évtizedekben párkapcsolati konfliktusokhoz vezethet, és nincs az a pszichológusi furfangos szaktudás és felkészültség, ami egykettőre kielemezné belőlünk. Most, hogy már egész ívében tekintek vissza az életemre, igazán értékelem, hogy mit tett értem az anyukám. Látom azokat a hiányokat és keserűségeket, amit neki is meg kellett élnie zokszó nélkül, fogait összeszorítva türelmesen, vagy fájdalommal tele. A szocializmus azon éveiben, amikor kisgyerek voltam, a munkával teli tudatos nőt tartották eszménynek. Illett bölcsődébe vinni a gyermeket, s bár szoptatásra kaptak munkaidő-kedvezményt a nők, az anyaság – úgy külön – nem volt érték. Az én édesanyám egész nap feszülten hajolt a leltári ívek fölé, miközben tudta, hogy a gyermeke, aki mellett az ő helye lenne, a bölcsődében egy huzatos helyen sír a kiságyban, s bár a gondozónők lelkiismeretesen ellátják, de pár hónaposan hiányzik neki az anyai ölelés, a törődés.

Miután három hónap alatt a lehető összes bakteriális fertőzést megkaptam, úgy döntöttek apámmal közösen, hogy elég nekik egy fizetés is, ott hagyta a munkahelyét, s kétéves koromig otthon maradt velem. Megpróbált „bedolgozni” otthonról. A házi kötőgépen szépen szaporodtak a szemek, a pulóver már majdnem elkészült, amikor én kétévesen, a cselekedni akarás minden lelkesedésével, egy óvatlan pillanatban ollóval levágtam a műremeket. Sírás és nevetés lett a vége.

Csakhogy apám kórházba került, a hadifogságból egy mellhártya-beszűrődést hozott haza. A tüdején a foltnak az okát meg kellett tudni, hónapokra kórházba került. Anyám egyedül élt a kisvárosban, csak a szomszédok jóindulatára számíthatott. Együtt mentünk a kútra az artézi vízért, ami mosáshoz, főzéshez kellett. Én egy kiskannával cipeltem a vizet, ő a naggyal.

A mai anyáknak sem könnyebb. Két gyerekkel otthon: hiába folyik a csapból a víz, hiába a telekommunikáció minden áldása, az internetes rendelés. Mégis csak bezárva érzi magát az ember, főképp, ha több évet tölt a négy fal között a gyermekeivel. A szülői, az édesanyai szolgálat egész életre szól. Anya mindig ott van, jön, ha kell, segít, ha arra van szükség!

Egyetemista koromban (akkor még nem volt se fénymásoló, se mobiltelefon) anya a tanulmányaimba is besegített. Szép gyöngybetűivel másolta a kölcsönkért egyetemi jegyzetet, s mikor hazatelefonáltam, hogy pénz vagy más kell, bizton számíthattam rá, hogy elintézi. Egyszer egy nyílt levelezőlapon kértem meg – napi telefonkapcsolat még nem volt –, hogy „Küldjétek el a spenót harmadik kötetét!” Spenótnak – nemrégiben épp egy Fábry showban emlegették: a Magyar Irodalom Történetének kanonizált akadémiai kiadását hívták, s mint ilyen, tankönyv a leendő irodalomtanárok számára – otthon volt a szobámban a könyvespolcon. Voltaképpen csak mi, diákok hívtuk spenótnak a zöldségre hasonlító színe, meg egy kicsit a „vonalas tartalma” miatt is. Telefonon megmagyaráztam, hogy mi ez, végül elküldték a Spenótot. Anyu tehát jött mindig. Fizetéskor havonta, kéthavonta elvonatozott az egyetem székhelyére a nagyvárosba, s türelmesen végigjárta velem a butikokat, pulóvert, csizmát, divatos kardigánt, bőrkabátot vettünk. Anyu számára ez volt a természetes, és boldogan adta az egyhavi fizetését (amiért jaj, de mennyit kellett túlóráznia) mondjuk divatos farmerra, amit – mert nyugatról csempészték be – az Ecseri piacon tudtunk csak beszerezni.

Aztán elmúlt ez az időszak is. Megkaptam az első fizetésemet, és anyunak nem kellett otthon kuporgatni a forintokat, amire szükségem volt, megvettem már magam is. Egyszerre csak úgy érezte, hogy nem kell már mögöttem állnia. Rendszeresen levelet váltottunk, néha beszéltünk „interurbán” telefonon, de elszakadtam, elkezdődött a külön, önálló életem egy másik városban, a férfival, akit szerettem, akinek már a felesége voltam. Idővel önálló programjaink lettek, hétvégére vendéget hívtunk, kirándulni mentünk. Anya meg otthon maradt a féltő gondolataival, a cselekvésvágyával. Persze ott volt apám, a testvérem is, de az a felelősség, az a „kemény rész”, amit nekem szánt, amivel engem óvott, már kitöltetlen maradt.

Gondoltak egyet egy napsütéses hétvégén (talán épp anyák napja előtt lehetett), felkerekedtek a még általánosba járó testvéremmel, hogy meglátogassanak minket a távoli városban. Nem tudtak telefonálni (készülék hiányában), egyszer csak ott álltak az ajtóban, a kézitáskában rántott csirkével, almás lepénnyel. Elfehéredtem, mert a férjem katonabarátja volt vendégségben nálunk, meghívva arra az egy ágyra, amivel még a mienken kívül rendelkeztünk. Egyszerre öröm és gondterhelt aggódás keveredett az első mondatokba. (Hova tegyem őket? Vissza nem küldhetem, hiszen aznap nem is ment vissza se vonat, se busz.) Anyut az aggódás, a kíváncsiság, a szeretet hozta felém. Még most is szégyellem, ahogy akkor tétováztam.

Sokszor elfogy a vágy, hogy meglátogassam a távol élő gyermekeimet, csak egy ölelésre, néhány mondatra. Ma már küldök egy sms-t vagy felhívom őket, nem megyek váratlanul, nem hagyom őket készületlenül. S mi van azokkal, akiket ország-, sőt kontinenshatárok választanak el egymástól? Ha anyu jön, az mindig jó. Ha anyu jön, az erőt ad. Ha anyu jön, akkor minden rendben van.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)