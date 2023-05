Ahogy arról már beszámoltunk, Ljasuk Dimitry természetfilmes, környezetvédelmi aktivista a Tisza-tavon forgatott filmet Jóreménység-sziget címmel, s már több díjat magáénak tudhat az alkotással. Elnyerte a Europe Film Festival legjobb független film, illetve a Best Istanbul Film Festival legjobb első filmes rendezői díját.

Ismét örömhírt osztott meg közösségi oldalán, ugyanis a karantén miatti önkéntes elszigetelődést, és az apa-fiú kapcsolatot is bemutató alkotást jelölték a júniusban tartandó Magyar Mozgókép Fesztiválra.

– Magyarország egyik legrangosabb filmfesztiválján a Legjobb forgatókönyvíró kategóriába válogattak be. Köszönöm a jelölést, nagyon boldog vagyok, hogy idáig eljutott a filmem. A Tisza partjáról nagy utat járt be, és most közel kétszáz nevező film közül került be a jelöltek közé – számolt be róla Ljasuk Dimitry.