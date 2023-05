A 91 esztendős kitüntetett szívből köszönte az elismerést.

– Ez a nagyon rangos kitüntetés nemcsak nekem szól, hanem a Bene Egylet mindenkori vezetőségének és tevékeny tagjainak. Közös munkával tudtuk megszervezni és megtartani mindazokat a programokat, amely során az egylet tagjai egy élő közösségként szerezhettek sok szép élményt. Az egyletben végzett munkát az életkorom miatt lassan-lassan befejeztem, de most is megtalálom az öröm forrását a családomban. A szüleim mindketten Gyöngyösön születtek, itt élték le az életüket, itt nyugszanak. Úgy érzem, ez a megtisztelő kitüntetés nekik is szól – fogalmazott Bércesi Béláné.

Dr. Assani Omar Szíriából érkezett Magyarországra fiatalon, itt szerzett orvosi diplomája mellett aneszteziológiai szakvizsgával, orvos közgazdász diplomával és egészségügyi menedzser képesítéssel is rendelkezik. Orvosigazgatóként tizenhat éve irányítja a gyöngyösi Bugát Pál Kórház szakmai munkáját. Akik ismerik, tudják róla: az élete az orvoslás. Azért választotta ezt a hivatást, hogy segítsen a betegeken, fájdalmukat enyhítse. Az emberekbe vetett hite, az elesettekhez való odafordulása, betegközpontú szemlélete töretlen. Lelkiismeretes, óriási teherbírású, a gyógyításért élő szakember. Igazgatói munkája mellett a napi betegellátásban is oroszlánrészt vállal. A pandémia idején a járvány elleni szakmai védekezés irányítása az ő feladata volt.

– Tisztában vagyok azzal, hogy ez a díj nemcsak elismerést jelent, hanem felelősséget is – jelentette ki dr. Assani Omar. – A kitüntetettek mindig példaképek is, köszönöm, hogy engem annak tartanak. Minden közösségnek szükségesek a példaképek, a követendő minták, hogy stabil alapokról indulva lehessen szárnyalni, a jövőbe tekinteni. Ígérem, hogy továbbra is mindent megteszek annak érdekében, hogy megfelelő példakép legyek. Azon leszek, hogy gyarapodhasson szűkebb környezetünk, Gyöngyös és környéke, s minél több értéket teremthessünk magyar hazánknak – hiszen én is magyar vagyok – és honfitársainknak – foglalta össze dr. Assani Omar.

A kitüntetések átadását követően a díjazottak és a meghívott vendégek fogadáson vettek részt a Kékes étteremben.