– A születés témája mindenkit érint, hiszen mindannyian a világra jöttünk, ezért is kínálunk programot mindenkinek. Fontosnak tartjuk a fiatalok felkészítését az életre, hiszen önmaguk megismerése, elfogadása által lehetnek majd maguk is boldog felnőttek és szülők. Hoppál Bori például a nagylányoknak tart majd interaktív előadást május 20-án, amikor szó lesz olyan témákról, mint a serdülőkorral megélt nehézségek, és sok más mellett a nőiességre, a szexualitásra is kitérnek majd – jegyezte meg Feithné Krajcsik Ilona.

A születés hetének részletes program megtalálható az egyesület honlapján és közösségi oldalán is.

