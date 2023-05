Az orvos szerint mindig ott kezdődik a probléma, hogy a gyermekkor hitét elhagyjuk, és ez komoly kacskaringókat okoz az életünkben.

– A én megtérésemig is kacskaringós, hosszú út vezetett. Elhagytam a gyermekkor hitét, éltem az életemet. Ám ez olyan, mint amikor egy olimpiai bajnok elhagyja az edzésmunkát. Többé nem tud bajnok lenni. Az emberben rengeteg az eredentő jóság, de ha elhagytad a Teremtőt, a rengeteg kísértés elvisz magával rossz irányba. Majdnem tönkretettem a három gyermekkel megáldott házasságunkat, az orvosi munkámban is gyenge teljesítményt nyújtottam. Még olyan gaztettet is elkövettem, hogy tanácsot adtam abortuszra. Ez a végpont egy orvos életében, bár a társadalom ezt nem ítéli el. Azért mélypont ez, mert már a tisztán materialista tudományok is egyértelműen és egyedül a fogantatást definiálják az emberi élet kezdőpontjának. Rossz érzés szembenézni azzal, hogy az ember az élete során mekkora bűnöket követett el. A negyvenes éveimben döbbentem rá erre, és akkor rám szólt a lelkiismeretem. Elindult a megtérési folyamatom, és végre bűnbánatban kezdtem el élni, dolgozni. Rózsafüzér-imádságos meditáció közben azóta intuitív, sikerre vezető megoldásokat kapok Jézustól. Kérdezhetik, ekkora előnye van ebben a hívőknek? Ez így nem igaz. Nagy igazságtalanság lenne, ha más embereknek nem lehetnének kreatív ötletei. Bárki, aki veszi a fáradságot és hajlandó a lelke mélységében járni, eljuthat idáig. Aztán egyszer fölismeri azt is, hogy ott Jézussal találkozott – fogalmazott dr. Csókay András.

Az orvos beszélt egy indiai kongresszusról is, ahol az orvosi hibákról volt szó.

–Nagyon őszinte, meditatív kongresszus volt. A keleti vallások a meditáció gyakorlatában jóval messzebb járnak, mint a kiüresedett európai keresztény testvérek. A mély meditációban mindegy, honnan indulsz, mindenki egyfelé tart: a lelke legmélye felé. Hívőhöz, nem hívőhöz a lelke közepén, a teremtett énjében a názáreti Jézus szól vissza. Mi keresztények tudjuk, hogy Krisztus ott van. Más nem tudja, de ugyanonnan kapja az intuíciókat. Aki foglalkozik ezzel a lelki úttal, az közelebb juthat a bennünk élő mély igazságokhoz, ami nemcsak hitigazságot jelent. A meditatív zene hallgatása például akkor is megmozgatja az ember belső világát, ha nem hisz Istenben. Közben olyan dolgok kerülnek felszínre, amelyek az adott ember tudományos munkájában, életvezetésében fontosak – mutatott rá dr. Csókay András.

Az idegsebész elmondta, hogy mély imádságban jutott el oda, hogy el merje vállalni a sziámi ikrek szétválasztását.

– Jézus Krisztus ott van a műtőben, ha hívjuk, ha figyelünk rá. Ezt nagyon sokszor megtapasztalom, mert nehéz műtéteknél különösen figyelek arra, hogy hívjam és vele kommunikáljak. Ilyen volt a sziámi ikrek esete is. Nélküle semmire nem mentünk volna. Amikor az Isten egy nehéz feladatba beleküld, az nem azt jelenti, hogy a legapróbb részleteket is kidolgozza. Neked is van dolgod. Az imádság során jutott eszembe az a módszer, ami végül sikerre vezetett a rendkívül komplikált helyzetben. Ennek ellenére a 26 órás műtét után nagyon rosszul voltak a gyerekek. Itt volt a legnagyobb szükség az imádságra, hogy áttolja őket ezen a nagyon nehéz szakaszon. Itthon sok helyütt azt kommunikálták, hogy jól vannak a gyerekek, közben meg haldokoltak. Viszont, amint megtudták az emberek a valós helyzetet, a visszajelzések jó egymillió imádkozóról szóltak a Kárpát-medencében. És a gyerekek szörnyű állapota az ima hatására rendeződött, minden tudományos véleményt átírva – jelentette ki dr. Csókay András.