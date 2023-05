A szúnyogoknak a kifejlődésükhez vízre van szükségük, áll az NNK tájékoztatójában. Folyók, tavak partján nyáron tömegével fordulhatnak elő. Ugyanakkor a természetes vizektől távol is találkozhatunk a vérszívókkal. Ennek oka egyrészt az, hogy a szúnyogok terjedését a légmozgás segíti, a szél kilométerekre sodorhatja őket szaporodási helyüktől. Másrészt számos olyan szúnyogfaj van, melyek lárvái a különböző tárgyakban, kisebb vízgyűjtő edényekben, de akár a keréknyomban megülő esővízben is fejlődnek. A nyári hőmérséklet mellett akár egy hét alatt kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. Néhány deciliter vízben több száz szúnyog fejlődhet.

Az NNK közleményében hangsúlyozza: magánemberként sokat tehetünk azért, hogy kevesebb szúnyog legyen a környezetünkben. A központ tanácsa szerint szüntessük meg otthonunkban azokat a vízgyűjtőket, amelyek a szúnyogok szaporodását segítik. Ha környezetünkben észlelük szúnyoglárvák fejlődését, hívjuk fel családtagjaink, ismerőseink figyelmét is a szúnyogok elleni védekezés fontosságára. Az udvaron tárolt vödröt, kannát, talicskát, gyermekjátékot, más eszközöket úgy fordítsuk, tároljuk, hogy abban az esővíz ne tudjon összegyűlni. Az állatok itatóvizét ne csak utántöltsük, hanem rendszeresen cseréljük friss vízre. Az esővízgyűjtő hordót, víztárolót fedjük le vagy sűrű hálóval takarjuk be. Az ereszcsatornát, vízelvezető árkot tartsuk karban, hogy a csapadékvíz elfolyhasson. A takaróponyvát, mezőgazdasági fóliát olyan módon terítsük le, hogy a víz ne álljon meg rajta. Ne hagyjuk, hogy a virágcserepekben hosszabb ideig víz álljon. A temetői virágvázát töltsük fel apró kaviccsal, sóderral vagy homokkal és erre öntsük a vizet. Ne tároljunk a szabadban szétszórtan olyan hulladékot, például gumiabroncsot, melyben a víz összegyűlhet. Több szúnyogfaj a telet úgy vészeli át, hogy a kifejlett szúnyogok fagytól védett helyekre húzódnak be ősszel. A garázs, pince, akna, istálló nyílászáróit tartsuk zárva az őszi hónapokban, vagy szúnyoghálóval védjük azokat.

Az NNK ismertetője kitér arra is, hogy vannak olyan munkahelyek, ahol a körülmények kedvezhetnek a szúnyogok szaporodásának. Ilyenek többek között az autóalkatrésszel, autóbontással foglalkozó telephelyek, kertészetek, hulladéklerakók, de minden olyan munka, mely folyamán az esővíz felfogására szolgáló vagy alkalmas tárgyak vannak. A népegészségügyi központ szerint érdemes figyelni arra, hogy a szabadban tárolt hulladékban, gumiabroncsokban, karosszériaelemekben az esővíz összegyűlik. Ezeket fedett helyen kell tárolni, ha ez nem oldható meg, fóliával kell letakarni. Kertészetekben a locsoló edényekben és a virágládák alatt, cserepekben, megálló vizet hetente legalább egyszer ki kell önteni és újra cserélni. Úgy kell öntözni és a mezőgazdasági fóliát úgy leteríteni, hogy ne képződjenek tócsák. A teherautók ponyváján az esővíz tócsákat képezhet. Érdemes a vizet leborítani a ponyváról, mert abban is szúnyoglárvák fejlődhetek, sőt „utazhatnak” új területekre. Az ipari medencékben, nyílt víztároló tartályokban szúnyoglárvairtó szerrel lehet elpusztítani a szúnyoglárvákat. Amennyiben a munkahelyen ilyen, illetve hasonló berendezések előfordulnak, a hatékony védekezéshez javasolt kártevőirtó szakvállalkozó segítségét igénybe venni. Állattartó telepek épületeiben, istállóban, baromfi ólban nagy számban fordulhatnak elő szúnyogok és más vérszívó rovarok, melyek az állatokat is megbetegíthetik. A fagymentes helyekre gyakran húzódnak be a kártevők, hogy a telet átvészeljék. Az általános és rendszeres kártevőirtás mellett az épületek nyílászáróit szúnyoghálóval érdemes védeni, áll az NNK tájékoztatójában.

