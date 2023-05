Farkas Bertalan az egri médiumoknak adott interjújában beszélt a nevét viselő módszertani központról is. Mint mondta, rá kellett beszélni őt, hogy élő személyként adja nevét az intézménynek. Végül beleegyezett, s szerinte jó csapat dolgozik a központban sok mindent megszerveznek neki, segítik a programjait. A központ az oktatással foglalkozik az óvodásoktól az általános iskolásokig, vagy tovább. A felnőtteknek módszertanban segítenek, nem akarnak új dolgot kitalálni, vagy beavatkozni az oktatási rendszerbe, de olyan szituációkat akarnak megmutatni, amivel kiegészítik a tanárok tudását.

Fontosnak tartja, hogy beszéljen a fiatalokkal, hiszen segíteni kell azt, hogy a jó utat válasszák.

Szerinte fontos, hogy az ifjak a csúcsokat ostromolják, mert a határ a csillagos ég. Vannak dolgok, amelyekhez komoly munka kell. Ha elfogadják az idősebbektől, hogy tanulniuk kell, képezniük kell magukat, nagy információ mennyiséget kell befogadni, az nagyszerű dolog. Kifejtette, rengeteg fiatallal találkozik, lehet velük beszélgetni. Azt tartja a legcsodálatosabbnak, ha odamennek hozzá azzal, hogy vadászpilóták szeretnének lenni. Ilyenkor megkérdezi tőlük, hogy nem űrhajós? A válasz az, hogy az utána. Arra is büszke, ha hölgyek is akarnak űrhajósok lenni. Érdemes az országot, világot járni, ha egy előadás után ilyen gondolat megfogalmazódik az ifjakban.

Farkas Bertalan után ismét lehet űrhajósa Magyarországnak, s a jelölteknek a nyugalmazott dandártábornok is segíteni fog a felkészülésben. Szerinte fontos, hogy olyan magyarázza el a tudnivalókat a következő űrhajósnak, aki márt járt az űrben. Ismeri a négy kiválasztott jelöltet, közülük ketten kerülnek a következő körbe és csak az egyikük utazhat.

Két embert fognak fölkészíteni, a tudományos programot maximálisan kell, hogy teljesítsék majd. Kiemelte, óriási különbség az ő 1980. május 26-án kezdődött utazása és a következő magyar űrhajósé között, hogy ő akkor fedélzeti mérnök volt és megkapta a magyar, valamint a nemzetközi kísérleteket. Neki egy egész rendszert kellett felépíteni és biztosítani, a program szerint csinálni. Parancsnoka, Valerij Kubaszov kontrollálta a tevékenységét, míg a szovjet kollégára bízott feladatokat ő ellenőrizte. Ők ketten utaztak, míg a tervezett űrutazáson már négyen lesznek, más lesz a szereposztás. A következő magyar űrhajóst fölviszik és lehozzák az űrhajóval, mindent előkészítenek számára, az űrhajó működtetésébe beleszólni sokat nem fog. Amerikában megismerkedik a rakétarendszerrel, az űrhajóval, a tudományos munkát pedig a Nemzetközi Űrállomáson hajtja végre.

- Volt már kiválasztás, abba nem szóltam bele. A kiválasztott négy emberrel fogok én foglalkozni, megkérdeztem tőlük, akarnak-e velem találkozni, mosolyogva mondták, hogy igen. Olyan dolgok kerülnek szóba, amit más rajtam kívül nem tud elmondani, mert én átéltem, s a legfontosabb információk lesznek számukra. A négyből előbb ketten maradnak, majd egy. Szeretnék ott lenni vele egy űrhajó indításánál, nekünk is bemutatták előtte, hogy ne akkor találkozzunk a szituációval, mikor még nem is láttuk milyen. Kívülről fantasztikus, de amikor benne fekszel, teljesen más dolog. Azt elmondani, hogyan kell erre felkészülni, nehéz feladat – fejtette ki a kozmonauta.

Farkas Bertalan bízik abban, hogy megéri, hogy a visszatérő magyar űrhajóst magához ölelheti. Ő szeretett volna repülni még egyszer, nem sikerült. Ellenben segít a következő magyar kozmonauta felkészítésében. Magyar nyelven tudhatja meg, mire kell odafigyelni a felkészítés, az űrrepülés, a visszatérés során, s hogy az élete azt követően mennyire meg fog változni. Ez nem egyszerű, csak neki nem volt olyan, aki példakép lett volna, mindent külföldiektől tanult. A következő űrutazó honfitársának rendelkezésére áll egy magyar ember, aki járt előtte az űrben, s 43 év alatt átment sok mindenen, legyen szó politikáról, szakmáról. Tömény dolgok ezek, amelyeket meg kell beszélni.

- Amikor visszajön a következő magyar űrhajós, szeretettel, tisztelettel fogják fogadni, mint engem. Hogy utána hogyan alakítja ki az életét, benn marad-e az űrkutatásban, rajta múlik. Fiatalok a jelöltek, én is harminc éves voltam, amikor repültem és megtetszett, elhatároztam, én is az űrkutatás terén fogok mozogni. Fölkértek egyetemek, főiskolák is, hogy oktassak, de probléma volt, kötött programot jelentett volna. A tanári beosztásban, ott kell, hogy legyél. Nekem rengeteg meghívásom volt, külföldön is, nem tudtam fölvállalni – mondta Farkas Bertalan. Szerinte így több mindent tudott csinálni, első magyar űrhajtósként az emberekkel találkozás szép feladat volt.