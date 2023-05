– Bár több alkalommal is láttunk már itt felnőtt példányokat, most először sikerült ilyen csöppségeket is megfigyelnünk. Így bizonyossá vált, hogy a mocsári teknős szaporodik az Ostorosi-tónál – számolt be róla a BNPI a közösségi oldalán.

A mocsári teknős Magyarországon védett faj. Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke ötvenezer forint.

Mint írják, ezzel a fajjal főleg álló és lassú folyású, alföldi és dombvidéki vizeinknél találkozhatunk. A víztől ritkán távolodnak el, de tojásrakás idején több száz méterre, sőt, akár néhány kilométerre is megjelenhetnek attól. A kicsik nyár végén, ősz elején kelnek ki, de az is előfordulhat, hogy a tojásban töltik a telet.

Hazánkban a mocsári teknős az egyetlen őshonos teknősfaj, de sajnos gyakran lehet találkozni vörösfülű és sárgafülű ékszerteknős, valamint egyéb tájidegen fajok - ember által felelőtlenül kiengedett - egyedeivel is, jegyezte meg a nemzeti park.