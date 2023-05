– Az idei évben talán még nagyobb hangsúlya volt a motoros búcsú mottójának: "Jó példával élni két keréken!" Élen jártak motoros barátaink az összetartozás és a biztonságos közlekedés jegyében a közös programokon való lelkes jelenlétükkel, az előadók pedig nagy örömmel vettek részt a nagy létszámú hallgatóságuk előtt.

"Nincsen a világon olyan jármű, amin az ember úgy megtudná élni a szabadságot és a függetlenséget, mint egy motoron"

Forrás: Szentlaposi Szűzanya Kápolna Alapítvány

A pénteki nap megnyitója után hagyományosan megtartották a májusi litániát és azt követő körmeneten vehettek részt az odalátogatók. A megnyitón az alapítvány kuratóriumát képviselve Csontos István kuratóriumi tag a motoros zarándoklat hagyományára és annak rendjére hívta fel a figyelmet, Kiss Zsolt az idén 10 éves Ecsédi Motoros Egyesület elnöke pedig a motorosként köszöntötte a résztvevőket. Az est folytatásában az Ecsédi Motoros Egyesület (EME) látta vendégül a már pénteken érkező motoros zarándokokat.

17. alkalommal rendezték meg az eseményt

A megnyitót követően felgyorsultak az események és egyre többen érkeztek a Boldogasszony kápolnához, hogy a motoros barátokkal, motoros társaságban a soron következő programokon részt vehessenek. A megnyitó után Könyvbemutatóra és beszélgetésre került sor Gál Vilmos író közreműködésével, aki a Lengyel freskó, A latrok ideje és a Báthory két kötetes regények szerzője. A szerző beszélgetőtársa Machovits László, a Hunyadi Rend motoros közösség kapitánya volt. A könyvbemutató keretében szó esett az írásmódról, a háttéranyagokról, a kutatás nehézségéről és a regények cselekményéről. Nagyszerű élmény volt, köszönet a közreműködőknek.

Ahogy portálunkat tájékoztatták, alig telt el az első program, egy újabb előadásba csöppenhettek a jelenlévők, akik lelkes igyekezettel követték figyelemmel Dr. Hidán Csaba László régész-történész, harcművészet oktató előadását Árpád népének viselete és harcművészete címmel. A pódiumbeszélgetésen Csőszteleki Kiss Attila Péter író, valamint Chemez Farkas lovas zarándok várta a kérdéseket Rimóczi Béla motorostól.

Dr. Hidán Csaba László régész-történész, harcművészet oktató előadása

Továbbá azt is közölték, hogy a beszélgetés végén már megérkeztek a Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület kutyás egysége, akik a kutyás bemutató közreműködői voltak. A motoros zarándokok mellett a helyi és környező településekről érkező érdeklődő családok nagy lelkesedéssel vettek részt a remek és látványos bemutatón, ahol a kutyakiképzés alapjai mellett különféle szituációk kerültek bemutatásra. Az ünnepi szentmisét Marti József esperes-plébános atya celebrálta fényes asszisztenciával, aki maga is motorral érkezett, akár csak a ministráns segítői. A szentmise olvasmányait és könyörgéseit is hagyományainknak megfelelően szintén motorosok olvasták fel. A motoros búcsú keretében emlékeztünk meg a Szűz Mária, keresztények segítsége ünnepről.

Mint azt írták, egy szívhez szóló és tartalmas szentmisén vehettek részt, amely mintegy megkoronázta a Motoros búcsú - Kerékpáros és motoros zarándoklat ünnepi alkalmát.