A projektnyitó rendezvényt pénteken délután tartották Mezőtárkányban, a helyi művelődési házban. Az eseményen jelen volt a település polgármestere, Tóthné Szabó Anita és alpolgármestere, Pásztor István. Megjelent és felszólalt a projektnyitón dr. Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője. A honatya – a szomszédos község, Besenyőtelek példáját hozva – örömét fejezte ki amiatt, hogy vállalkozások, a vállalkozói szellem nem hiányzik a környéken.

– Németh Róbert, a cég vezetője kiemelten dícsérhető, hiszen a kft. 19 év töretlen fejlődése kötődik a nevéhez – jelentette ki az országgyűlési képviselő, aki abban látja a jelentőségét ennek a ténynek, hogy az ilyen és ehhez hasonló mikro és középvállalkozások foglalkoztatják a magyarországi munkavállalók kétharmadát. A kormány pedig elkötelezett a támogatásukra.

Pajtók Gábor szerint az állami és uniós források volumene eléri a 4000 milliárd forintot, s ennek 75 százaléka a KKV szektoré, s egyáltalán nem – mint azt az ellenzék előszeretettel hangoztatja – a multikat támogatja a kormány.

A GINOP-os projektek technológiai és eszközfejlesztést céloznak, Ugyanakkor az energiahatékonyságot javítják a gépbeszerzések, amely egyúttal a cég helyzetét is javítják.

– Egyébként a kormány koncepciója az, hogy oda kell helyezni a pénzeket, ahol tudnak hozzátenni – tette hozzá a képviselő, majd gratulált a cég tulajdonosának.

A sajtótájékoztatóval egybekötött esemény további részében Sipos Attila, a helyi köz- és kulturális élet aktív részese, volt művelődési ház igazgató ismertette azokat a részleteket amelyek a Német Út. Kft. sikeres pályázatával összefüggésben megismerésre érdemesek, így konkrétan a beszerzett eszközökről, illetve azok pályázat szerinti felhasználásáról beszélt a projektnyitó moderátora.

Szavaiból kiderült: a projekt biztosította eszközbeszerzéseknek is köszönhetően technológiailag fejlettebbé és hatékonyabbá válik a termelési tevékenység, ami az energia- és anyagtakarékosságban is kifejezésre kerül. Mindebből következően a működés környezetterhelése is csökken, elősegítve ezzel a hosszútávú környezeti fenntarthatóság megteremtését.

Az eseményen Németh Róbert portálunknak elmondta: fennállásuk első tíz évében saját erőből történtek a fejlesztések. Pályázatokat 2014 óta nyújtanak be, emelyek között voltak kisebbek, ez a mostani pedig a legnagyobb.

– Ilyen kis cégként, mint mi vagyunk ez a 209 millió forint nagy siker, nagy jelentősége van. Le tudtuk a gépeinket cserélni, bővültünk, az alkalmazotti létszámot meg tudtuk tartani és növekedni – mondta a kft. tulajdonosa.

Szavaiból kiderült, hogy húsznál is több eszközt – közöttük a nagy értékű, 140 milliós lánctalpas hidraulikus kotrógépet – tudtak megvásárolni. Ennek köszönhető, hogy a most már nyílt közbeszerzések időszakában jobb esélyekkel rendelkeznek a kivitelezések elnyeréséhez.