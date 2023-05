– Mindig öröm külhoni kollégákkal és diákokkal találkozni – köszöntötte a vendégeket dr. Tóth Antal az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Karának dékánja az Új pedagógiai koncepciók a természettudományos tárgyak oktatásában” című Erasmus BIP kurzus megnyitóján hétfőn a Líceum tornyában. Az esemény során egy héten keresztül vesznek részt programokon Egerben és környékén.

– A pedagógiai és a természettudományos képzésben nehézségek vannak hazai és nemzetközi szinten is. Évek óta érezhető a hallgatói létszám erőteljes visszaesése. Sok oka van ennek, ami rajtunk múlik azt meg kell tenni ellene. A Kollégákkal összefogással, jó gyakorlatokkal igyekszünk népszerűsíteni a természettudományos és pedagógiai pályát. A fiatal, pályakezdő tanárok figyelmét mindig felhívjuk arra, hogy ne frontális oktatással, azaz definíciókkal, képletekkel kezdjék ezen tárgyak oktatását, hanem legyen projektmunka, csoportmunka. Fontos célunk az élménypedagógia népszerűsítése. Ha lehetőség van rá, akkor vigyük ki a gyermekeket a természetbe, kísérletezzenek, szeressék meg a tárgyakat. Az egyetem jó úton jár módszertanilag, sok munkát fektetünk a tudományos élményközpontba. A kísérletek mellett megismerik a központ működését is a hallgatók. A következő néhány napban önök is megismerhetik a számos programon keresztül – ismertette.

Dr. Murányi Zoltán főiskolai tanár, a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont vezetője ismertette az egyhetes programokat melyben geoturizmus, kertpedagógia, projektmunka, kémia és fizika kísérletek is helyet kaptak, majd rögtön elkezdődött egy kémia-fizika kísérleti show.