Immár harmadik alkalommal rendezi meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem az Id. Szántay Csaba Országos Általános Iskolai Kémiaversenyt. A versenyen négytagú csapatok vehetnek részt, melyre az Eszterházy Károly Katolikus Gyakorlóiskola három lelkes csapata is benevezett tavasszal. A gyerekeknek két online fordulóban versenyfeladatokat kellett megoldani, amiben volt rejtvény, anyagfelismerés, videóelemzés, számolás is, és sok-sok elgondolkodtató és érdekes feladvány.

A második fordulóba jutásnak is nagyon örültek már, itt az online feladatlapon kívül adott témában videót is forgatni kellett a gyerekeknek, ami sok munkát, és kreativitást igényelt. Az igényes videóink elkészítésében nagy segítségünkre volt Tóth Ferenc Zsolt tanár úr, ami nagyban hozzájárult a kiváló eredményhez. A végső megmérettetésre az ország 10 legjobb csapata jutott be, amelybe mindhárom gyakorlóiskolás csapat bejutott. Izgatottan várják már a helyszíni döntőt, amelyet június 8-án tartanak a Műegyetemen.