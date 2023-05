A Magyar Géniusz Vándorkiállításnak ad otthont a Dobó István Vármúzeum május 26. és augusztus 31. között. Számos múzeum jelentős műtárgyait mutatja be a tárlat, a program a Petőfi 200 emlékév részeként 3,5 milliárd forintos kormányzati támogatásból valósul meg a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének (MVMSZ) koordinálásával.

Dr. Csapláros Andrea, az MVMSZ elnöke, a kiállítás vezető kurátora elmondta, 123 tagja van a szervezetüknek. Mindenkire egyenrangú félként tekintenek, legyen szó kisebb vagy nagyobb múzeumokról, jogi tanácsokat adnak, részt vesznek különböző pályázatokban.

– A Magyar Géniusz Programból 38 állandó kiállítás valósulhat meg, és 26 időszaki kiállítás nyílhat meg, valamint 39 tudományos munkát is támogat – részletezte az elnök.

A Magyar Géniusz Vándorkiállítás eddig soha nem látott módon, egy nagyszabású és reprezentatív tárlaton vonultatja fel a Kárpát-medence géniuszait, a vidéki muzeális intézmények múzeumra, tájra, városra jellemző legkülönlegesebb műtárgyait.

Dr. Végh Katalin, az MVMSZ titkára, a Magyar Géniusz Program vezetője, a kiállítás fő kurátora ismertette, hogy a Vándorkiállítás 1,8 milliárd forint értékű műtárgyat mutat be, s 67 vidéki intézmény biztosította ezeket.

– A kiállítás megálmodói szerint épp úgy géniusz lehet egy hőstett, egy tudományos teljesítmény, ahogy egy sport teljesítmény vagy a néphagyomány – jegyezte meg dr. Végh Katalin.

Dr. Ringert Csaba, a vár igazgatója elmondta, a Dobó István Vármúzeum két értékes műtárggyal járult hozzá a kiállításhoz. Egy aranyozott ezüst, török, fedeles kupát és Gárdonyi Géza titkosírásos naplóját is bemutatja a tárlat. Ahogy arról már beszámoltunk, ehhez kapcsolódóan nyereményjátékot is hirdetnek. A feladvány megtalálható a plakátokon, és az egri vár honlapján is.

– Pünkösdkor is lehetőség lesz megismerkedni a titkosírással. Emellett hagyományőrző csoportok bemutatóival, vitézi próbákkal és népi játszótérrel várjuk a hosszú hétvégén a látogatókat. Nem szabad elfelejteni, hogy gyermeknap is most lesz, ezért a legkisebbekre is gondoltunk. Vasárnap és hétfőn tematikus foglalkozásokat tartunk, és családi rejtvényfejtő füzetekkel bejárhatók a kiállításaink, s akik megválaszolják a füzetben található kérdéseket, ők nyereményjátékban vehetnek részt – részletezte az igazgató.

A sajtótájékoztatón Novák-Mlakár Zsófia, az egri vár megbízott szakmai igazgatóhelyettese ismertette a régészet napi eseményeket. Az egri várban június 2. és 4. között számos programmal készülnek ebből az alkalomból. Fókuszban lesz a Nagy-Eged hegyi remetekápolna kutatása, ehhez kapcsolódóan nyílt napot tartanak június 4-én az ásatás helyszínén, ahol egy tervásatás folyamatába is bepillantást nyerhetnek az érdeklődők.

– A roncsolásmentes régészeti módszerek alkalmazásáról és a kísérleti régészetről is szó lesz, a legkisebbeknek pedig régészeti homokozóval készülünk – jegyezte meg.