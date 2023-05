- A hódmezővásárhelyi az egyik legrégebbi állattenyésztési kiállítás, amelyen minden gazdasági állatfaj megjelenik, lovak közt is ott vannak az őshonos hazai fajták. Idén ezek közül volt a nóniusz volt a középpontban, de lipicaikat is bíráltak – mondta el portálunknak Cseri Dávid, a ménesgazdaság igazgatója.

- A Maestoso ménünk első helyet szerzett a mének között, idén kezdett el fedezni, korábban díjlovas versenyeken szerepelt, az utóbbi három évben pedig Váczi István fogatában alkalmazták, Európa Bajnokságon, a római világbajnokságon is ott volt. Az Incitato vérvonalú mén tavaly kezdett el fedezni, díjlovaglásban szerepelt Rácz Zsófiával. Az apja Démon, ami legendás mén, reméljük, továbbadja örökségét, most születnek a csikói – mutatta be a lipicai lovakat Cseri Dávid. Hozzátette, a második helyezett is szilvásváradi tenyésztésű lipicai volt, de azt egy magántenyésztő vitte a kiállításra, korábban árverésen vásárolta. A lipicaik körülbelül tíz tagú mezőnyben szereztek érmeket.