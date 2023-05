A TV2 Tények című műsorában arról számoltak be, hogy országosan átlagosan 15 százalékkal drágulnak a strandbelépők ebben az évben. Körbenéztünk, szűkebb hazánkban milyen változások várhatók. Az általunk megkérdezett helyeken mindenhol emelkednek az árak, ám újdonságokat is bevezetnek, és kedvezményeket is biztosítanak a legtöbb fürdőhelyen.

Emellett szavazást indítunk, mert kíváncsiak vagyunk olvasóink véleményre, hogy mi az az összeg, amennyit még szívesen kifizetnek egy nyári medencézésért.

Jelenleg ott, ahol szétnéztünk Heves vármegyében, három és hétezer forint között mozognak a felnőtt, egész napos jegyárak, ám valahol még csak ezután, a nyári szezon kezdetével emelik majd meg a belépőket.

A Bükkszéki Termál Fürdőben is elkerülhetetlen az áremelés idén nyáron, tudtuk meg Varga Jánostól, a létesítmény vezetőjétől, aki elmondta, sok tényezőtől függ a drágulás mértéke, de legnagyobb hatással az energiaárak alakulása van rá.

– Jelenleg zajlik a medencék felújítása, május végén pedig az élményrészleg melletti csúszdákat is rendbe tesszük. Számos kedvezményes tarifát vezettünk be, attól függően, hogy ki, mikor, mennyi ideig veszi igénybe a szolgáltatásokat. A nyári strandszezon a vakáció beköszöntével, azaz június 15-től indul. Pünkösdre még nem készülünk el minden munkálattal, így a közelgő ünnepnapokon a fürdőház lesz nyitva – részletezte portálunknak Varga János. Azt is megtudtuk tőle, az árak változására júniustól lehet majd számítani a bükkszéki fürdőben.

Molnár László, az Eger Termál Kft. ügyvezető igazgatója arról számolt be, a tavalyi szezont megelőzően közel 10 évig nem volt áremelés náluk.

– Az előző évben emeltük a strandbelépőink árát, ezt az infláció és a növekedő energiaárak tették indokolttá, azonban igyekszünk minél több kedvezményt biztosítani vendégeink számára. Az Eger Termál Kft.-nél mindig fő szempont volt, hogy minden egri lakos kedvezményesen vehesse igénybe a termálfürdőt és szolgáltatásait. Kapható nálunk diák és nyugdíjas jegy is, valamint családi belépő is, 16 órától pedig lehetőség van esti jegy vásárlására. Az idelátogató turisták igényeit figyelembe véve elérhető heti bérlet is. Az előző évi 3200 forintos belépőhöz képest az inflációhoz közeli áremelésünk lesz majd nyáron – közölte portálunkkal Molnár László.

Az egerszalóki Saliris Resort Spa & Gyógy- és Termálfürdő SPA divizíó vezetője, fürdőigazgatója, Knoll Rita kérdésünkre elmondta, fürdőjük árazása is követi a gazdasági változásokat, azonban az inflációnál kisebb mértékben, mindössze 10 százalékkal nőnek ebben az évben a belépők árai náluk.

– Kedvezményeket is biztosítunk, 17 órától jelenleg 2800 forintért váltható belépő a fürdőkomplexumba, a Gyógyvizek Völgye Vendége Kártya birtokosai pedig 10 százalékkal kedvezőbb áron vásárolhatják meg a jegyüket. Számos újdonsággal készülünk az idei évben, bővül például a vendéglátás kínálatunk, megújulnak a kültéri egységeink és egy újonnan nyitó koktélbárral is várjuk majd vendégeinket. Frissült kezeléseink palettája is, egyebek között a magyar fejlesztésű száraz szén-dioxid terápia is igénybe vehető már a látogatóink számára, emellett pedig havi rendszerességgel szervezünk szaunamaratonokat világbajnok szaunamesterek irányításával – sorolta Saliris Resort Spa & Gyógy- és Termálfürdő igazgatója.