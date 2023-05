A projektnek köszönhetően az északi városrészén is kialakul egy egységes városi arculat. A teljes fejlesztési terület belterület, jelenleg is viszonylag sok zöldterülettel rendelkezik, de ezek állapota már nem megfelelő. Azon túl, hogy a zöldfelület nagysága is növekszik majd, s a meglévő zöldsávok is megújulnak, így az általános környezeti állapota is javul a városrésznek: nő a növényállományok száma, másrészt a növénytelepítésnek köszönhetően a hősziget hatás mérséklődik, s megvalósul a gyalogosok zaj és por elleni védelme.

A polgármestertől megtudtuk: a vasútállomásnál P+R parkolók épülnek, a Szabadság út teljes rekonstrukciót kap a Hősök útig. Új parkolókat létesítenek, utcabútorokat helyeznek ki és hasonlóan a belvároshoz fásítanak is. A sportcsarnok mögött megújul a játszótér, a sporttelepen 200 méteres futó-, illetve 100 méteres sprint pálya várja majd a sportolni vágyókat.