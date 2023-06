– Jöttünk, és lassan mi is elmegyünk az időben. De még most is nyomot, tanulságot akarunk hagyni magunk után, ahogy mi is kaptuk az alma matertól. Mint Ady Endre, mi is legyünk örökre „büszke, szabad lelkű diák”! Mi, öreg diákok, ezt üzenjük 50 év után egykori iskolánknak és az utánunk jövőknek - zárta gondolait dr. Tóth László.