A munkájuk mellett – vagy inkább azt megelőzve – csaknem mindannyiuk számára a családjuk a meghatározó. Joggal dicsekedhetnek a már felnőtt, hozzájuk hasonlóan eredményes életutat járó gyermekeikkel, s a nekik nyugdíjasként is sok boldogságot adó unokákkal. Vannak, akik öt, s olyanok is, akik hét újabb nemzedékbe tartozó csemetével törődhetnek. Sokan a nyugdíjas korhatár elérése után is dolgoznak, tudomást sem véve az idő előrehaladásáról.

A fél évszázados találkozón jelen lévők vetítés segítségével arra a 15 osztálytársra emlékeztek kegyelettel, akik már nem lehetnek közöttük. Szomorúan, de szívesen elevenítették fel a velük töltött éveket. Ugyanígy a mindannyiuk által szeretett osztályfőnökük, Irlanda Dezső alakját, s nem feledkeztek meg a már eltávozott tanáraikról sem.

Ezután a hajdanán készült fotók sorjáztak a vetítővásznon az építőtáborokról, a közös Balaton-parti üdülésről, az eddigi érettségi találkozókról. Azokról tudni kell, hogy a Bata Maca szervezte első, 1978-as randevú után negyven éven át az idei eseményig Budavári Ági gondoskodott az összejövetelek sikerességéről. A mostani meeting emlékezetessé tételén Czirner Eszti és családja, köztük Fruzsina lánya, s grafikai munkával Kormos Dénes és párja fáradozott. A helyszínt a városban élő, a rendezésben sokat segítő Tőkei Kati ajánlotta.

Minden eddigi közös rendezvényük elmaradhatatlan része volt a beszámoló arról, kivel mi történt az előző fél évtizedben. Ezúttal sem volt ez másként. Talán nem ördögtől való, hogy – figyelemmel a jubileumra, s hogy az olvasók is megismerhessék őket – ez alkalommal névvel társítjuk előadásaikat.

Antal Magdi gyermekorvosnak komoly egészségügyi gonddal kellett megbirkóznia. Felépült, s utazgatnak a férjével. Öt unoka nagymamája.

A megözvegyült Bata Mária (Maca) bár nehezményezte, hogy 44 év és 122 nap munka után meg se köszönték a fáradozásait a gyöngyösi főiskolán-egyetemen, de már feldolgozta ezt, s örül a lányunokájának. A jogász Nádasdy Tündi hosszú házasság után vesztette el a férjét, majd az újabb partnerét. Hagyatéki pereskedés keserítette az életét, de láthatóan túl van már a nehezén.

Benei Évi doktornő nyugdíjasként is rendel, mint háziorvos, Gyöngyösön. Bíró Feri ma is terményekkel kereskedik, több vállalkozásnak is a részese. Házat épít Egerben. Bodócs Jóska (Öcsi) annyit dolgozik, amennyi jólesik neki. Négy unoka várja, mint nagypapát. Budavári Ági (Bungyus) negyven évig okította a nebulókat kémiára, öt éve a túrázásnak, s a pár éve elhunyt bátyja fiának segítségeként főleg svédországi utazásoknak szenteli az idejét.

Busák Pista (Busi) ma is az egri Wigner középiskola igazgatója. Két fia révén négy unoka teszi még boldogabbá napjait. Buzogány Edit hat éve ment pénzintézettől nyugdíjba. Kertészkedik, utazgat, s négy unokával foglalkozhat, az ötödik is hamarosan megszületik. Czirner Jóskának korábbi külföldi út után megromlott az egészsége, ám ezen túllépve orvosként most is gyógyít. Czirner Eszti szájsebészként még néha beugrik segíteni, de a nyugdíjas létet nagyon jónak tartja. Fruzsina lánya klinikai gyógyszerészeti kutatásban vesz részt. Hadobás Jancsi szőlőt művel Markazon, s kitűnőek a borai. Iványi Zsuzsinak elege lett a közigazgatásból, most négy unoka színesíti nyugdíjas éveit.