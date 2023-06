Kóstolóval egybekötött bemutatót rendezett pénteken a helyi Lovász Pincészet és a jászberényi Tüske Pálinkaház Gyöngyössolymoson. A vendégeket a általuk alkotott új, boralapú ginkoktéllal ismertették meg. Lovász Péter, a pincészet tulajdonosa arról beszélt portálunknak, hogy a borászatuk szerette volna szélesíteni a kínálatát a boron kívül más termékkel.

– Kapcsolatban voltunk a jászberényi pálinkaházzal, és arra jutottunk, mi lenne, ha kipróbálnánk a boralapú gin készítését. Manapság a gin a legkedveltebb partiital, továbbá koktél alapanyag. A borfogyasztás visszaszorulóban van, illetve sokkal inkább a koktél irányába megy el a fogyasztói igény. Közös munkánkkal nemcsak a gin-, de a borkoktélokat is előtérbe szeretnénk helyezni. Egy évvel ezelőtt született az ötletünk. Azóta több ízvilágban alkottuk meg az italt, ezekből egyet már engedélyeztettünk. Megnézzük, milyen fogadtatása lesz. Az új terméket mindenképp a Mátrához szeretnénk kapcsolni, hogy a látogatókban is összekapcsolódjon a hely és a nedű. Rengeteg középkategóriás gin van, ami nem köthető sehová, sok köztük a külföldi. Mivel a turizmus a Mátrában egyre jelentősebb méreteket ölt, azt szeretnénk, hogy minél több helyi terméket fogyasszanak az ide érkezők. Nem csak bort, de a mi esetünkben például a boralapú ginkoktélokat, borkoktélokat és természetesen borkorcsolyákat is. Szeretnénk, ha minél több ilyen helyi összefogás lenne – mondta Lovász Péter.

Czifra György, a Tüske Pálinkaház tulajdonosa kiemelte, hogy a reneszánszát éli a gin, és ez nagyon jó lehetőség a közös munkára.

– Egy prémium termékkel indulunk, ami egyrészt megmutatja a kvalitásainkat, másrészt ebben látunk lehetőséget a piacra kerülésre. Középkategóriás ginből ugyanis rengeteg van. Emellé társulnak majd az újabb ízek, amelyeken jelenleg dolgozunk. A termékünk a kategória szerinti besorolást tekintve London Dry Gin. Ennek sokféle verziója lehetséges, nagyon megengedő a gintörvény. A mi termékünk nem tartalmaz semmilyen hozzáadott adalékot, színezéket, aromákat, csak a felhasznált fűszernövényekből kapja meg a termék a végleges ízét. Az elkészítéséhez 17 féle gyógyfűszernövényt, illetve citrusfélét használunk. A Lovász Pincészetben előállított magas minőségű Irsai borból készítünk egy párlatot. Ezután következik az úgynevezett macerálás technológiai folyamata, amikor az elkészített alapszeszbe belekerülnek a fűszerek - magyarázta.

- A mi ginünk kap egy második lepárlást is, ami egy sokkal tisztább, intenzívebb, fűszeresebb ízvilág kialakítását teszi lehetővé. A gyártástechnológiánk része még egy plusz fűszerkosár, amin átfőzzük az italt. Ebbe a kosárba már csak az a 4-5 féle alapfűszer és citrus kerül, amelyeknek dominálni kell egy gin esetében. A fogyasztók többsége a ginhez a borókát társítja, ezt az ízt keresi benne. Ennek aromája természetesen az új termékünkben is benne van, de mellette például a bodza, a kamilla, a sáfrány, különböző borsok aromái is hozzájárulnak ahhoz, hogy egy kerek egész alakuljon ki. Lehetőséget látunk abban, hogy az idegenforgalomra építsünk. Célunk, hogy a kisközösségek, a kisebb gyártók lehetőséget kapjanak maguk megmutatására. Azt látjuk, hogy ez mára több helyen elég jól működik. Hál'Istennek felismerték már az emberek, hogy nem szabad egy piacot kisajátítani, hanem közös összefogással lehet célt érni. A multik ellen nem tudunk versenyezni, nem is akarunk. Nem az a célunk, hogy többezer litert állítsunk elő egy évben a termékből. Azt szeretnénk, hogy ha valami idejön a Mátrába, a környékére, például éppen a Jászságba, akkor meglegyenek azok a termékek, amelyeket hazavihet, és otthon a mi vidékünkre jellemző termékként megmutathat. A Mátrának és a Jászságnak is megvan a maga történelme, vannak olyan kapcsolódási pontok, ahol ez az összefogás működik – foglalta össze Czifra György.

A kóstoló folyamán 3 fajta ginkoktél különlegességet ismerhettek és ízlelhettek meg a vendégek, amelyeket Czifra György természetesen a helyszínen kevert a számukra.