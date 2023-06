Bata Boglárka, a Kárpátok Alapítvány igazgatója portálunknak elmondta: az Egyesült Nemzetek Szervezete jelölte ki ezt a napot, mely az afrikai menekültek napja volt eredetileg. Számos helyen a világban megemlékezést tartanak ekkor, mint teszik ezt most ők is, magyarázta. Megemlékeznek arról, hogy a világban több millió ember van, aki valamilyen üldözés, háború, vagy erőszakos konfliktus, esetleg kitelepítés miatt kényszerül elhagyni az otthonát.

– Napjainkban a szomszédunkban, Ukrajnában dúló háború miatt számunkra is időszerű lett ez a világnap. Több millió ember kényszerült elhagyni az otthonát, közöttük nagyon sokan olyanok, akik kárpátaljai magyar származásúak, és itt a mi városunkban is élnek menekültek. Alapítványunk és a Kis Bocs Baba-Mama Alapítvány intenzíven dolgozik azon, hogy az itt, Heves vármegyében élő menekültek – számuk több százra tehető – minél inkább be tudjanak illeszkedni, s a normálishoz hasonló életet élni. Attól függetlenül, hogy távol élnek az otthonuktól – mondta az igazgató.

Tájékoztatása szerint a Kárpátok Alapítványnak erős kötődései vannak, mert testvérszervezetei működnek a Kárpátokban ugyan, de nem Magyarországon. Így Ungváron is van egy Kárpátok Alapítvány.

– A mi ottani kollégáink a háború kitörése óta ott maradtak, ott segítenek és nem hagyják el a hazájukat. Ugyan Nyugat-Ukrajnában nincsenek háborús konfliktusok, mégis nagyon nehéz mentálisan feldolgozni a helyzetet. Rokonukat, barátjukat vesztették el, de az is szerepet játszik, hogy nagyon nagy a belső menekültek aránya – tette hozzá Bata Boglárka.

Tájékoztatása szerint éppen a múlt héten vittek egy közel egymillió forint értékű adományt Ungvárra. Kollégáik egy olyan faluból kértek felkérést, amelyet támadás ért, mindenüket elveszítették, ezért ruhákat, hálózsákokat, tartós élelmiszereket küldött a magyarországi alapítvány.

Prokaj Gábor tavaly március óta önkéntese a Kárpátok Alapítványnak. Február 26-án döntött úgy, hogy lemegy Kárpátaljára, akkoriban Egerszólát alpolgármestereként is tevékenykedett. A képviselő-testület ötlete volt az adományküldés, s az egyszeri tervezett alkalomból állandó segítői tevékenység lett – tudtuk meg a megemlékezésen részt vevő és rövid beszédet is tartó fiatalembertől.

– Egy napot terveztem ott tölteni, amiből először egy hónap lett, annyira megérintett, ami ott történt, a káosz, az emberi sorsok. Hazatérve találkoztam az alapítvány igazgatójával és három addig nem is ismert társammal csatlakoztunk segítőnek az alapítványhoz – idézte fel a több, mint egy évvel ezelőtti történéseket Gábor.

Gábor elmondása szerint kimondottan orvosi eszközökre, gyógyszerre, kötszerre kezdtek el gyűjteni. Ez annyira sikeres lett, hogy több, mint tízmillió forint gyűlt össze az első pár hét alatt. Utána pedig egy tragikus emberi történet hatására – egy négy- és egy ötéves gyermek halt meg az édesanyja karjaiban bombacsapás során, mivel nem volt mentőautójuk – úgy döntöttek, hogy elkezdenek mentőautóra gyűjteni. Ez olyan sikeres volt, hogy három-négy nap alatt összejött az első autóra az összeg.

Azóta már most éppen a hatodik autót szállította éppen ezen a héten vámügyi ellenőrzésre Budapestre, két héten belül megy ki tehát a hatodik, s elő van készítve az adásvételi szerződése a hetediknek és a nyolcadiknak is, így most egyszerre három autót juttatnak majd ki.

– Felelősséggel jár ez a tevékenység, mert amikor az ember azt látja, hogy az emberek összefognak, nemzetközileg is, akkor egyszerűen nem lehet hátradőlni, hogy befejezte. Legutóbb különös élmény volt találkozni egy, mondhatni ikonnal már, Sándor Ferenc professzorral. Beharangozták már, hogy ő lesz a magyarországi nagykövet. Hétgyermekes családapaként felmentést kapott volna a katonai szolgálat alól, de bevonult és a lövészárokból tartja az óráit telefonon a hallgatóinak – idézte fel a közelmúlt történéseit Prokaj Gábor.