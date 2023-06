Nagy Sándor, a község polgármestere is a megoldást sürgeti. Facebook oldalán azt írta, személyesen sok sarat takarított el a sárlavina érintett részéről. Azt ígéri, visszaviszik oda, ahonnan jött. A továbbiakban így folytatta:

– Nem várt problémába ütköztünk, hiszen voltak akik megmondták, s voltak akik hittek a szakembereknek, hiszen mégis ők dolgoznak ilyen munkahelyen – én is hittem, hogy stabil – tette hozzá. – Az időjárás fölül azonban írt mindent! Igyekszünk a nyugalmat és rendet fenntartani, de érthető az emberek félelme, hiszen egy óra eső megváltoztatta az életüket! Eltelt több mint egy hét. Ki itt, ki ott tudta magát meghúzni, de már vissza menni sokan nem mernek. Érthető.

A polgármester szavai szerint szeretné gyorsan elérni, hogy az érintett emberek véglegesen biztonságba érezzék magukat Recsken vagy más településen.

Azt írta: mihamarabb tárgyalni kell a vagyoni kártérítésről, esetleg erkölcsi jóvátételről! Ennek érdekében hétfőn tárgyalásokat kezdeményezek a bánya vezetésével, - melybe bevonom a helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat elnökét is. hiszen nekik is érdekük a végleges, hosszútávú megoldás.

Hozzátette: a kormány segítséget ígért a kilakoltatott lakosoknak. Akik továbbra is itt kívánják élni életüket, a szociális bérlakás program sokkal színvonalasabb életkörülményeket tud biztosítani. Részleteket a kormányhatározat után tudhatnak meg az érintettek.

Azzal zárta gondolatait, hogy mindenkinek, aki segített, segít a bajban, köszönet jár a munkájáért. Hozzátette, ilyenkor mindenféle pletykák kerülnek a "napvilágra". Ne higgyenek, csak a hivatalos források tartalmának! A Hunyadi út további részének, mely érintett a bányaműveléssel, megnyugtató megoldást kell nyújtani az ott maradóknak!