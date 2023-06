Adácson szombaton igazi örömünnep volt a tájház átadása. A helyszínhez közeledve már messziről hallatszott a hegedűk, a nagybőgő muzsikája, a portára érve jókedvű sokaság, népviseletbe öltözött fiatalok, tereferélő idősebbek látványa fogadta a betérőt. Voltak, akik már táncra is perdültek, míg a legkisebbek hátul, a kertben játszottak.

Szekeres Jánosné, a tájház kialakításának minden gondját magára vállaló helyi Zéta Kulturális Egyesület elnöke több szempontból is nevezetesnek mondta a napot. Mint köszöntőjében kezdte, két nappal az avatás előtt volt Adács pontosan 700 éves. Az első írásos emlék a faluról ugyanis 1323. június 22-ről maradt ránk, abban említették a települést Adach néven. A másik nevezetessége a napnak, hogy szombaton volt a Múzeumok éjszakája országszerte, és ebbe a kategóriába egy kicsit beleférnek a tájházak is. A harmadikként egy nagyon személyes okot nevezett meg az elnök: egy közel 50 éves álma vált valóra a tájházzal, ahol megőrizhetik a múlt emlékeit, hogy a mai fiatalok, de az unokák, dédunokák is ismerjék, milyen volt a régi falusi élet. Szekeres Jánosné arról is beszélt, hogy nem volt könnyű az avatásig vezető út. Mint kiemelte, a Magyar Falu Programban (MFP) két pályázatot is nyertek. Meg tudták vásárolni az elég romos állapotban lévő épületet, és sikerült állagmegőrző felújításokat végezniük. Megtörtént a csatornázás, vízbevezetés, szennyvízelvezetés kiépítése, a pajtaépület rendbetétele, a vizesblokk kialakítása. Leader pályázatból szerszámtároló kamra készült.

– Csakhogy, a két MFP pályázaton nyert összeg is kevés volt mindenhez. Köszönöm azoknak a lelkes embereknek a segítségét, akiknek a tájház kialakítására 2021. tavaszától fordított önkéntes munkaóráit összeszámolni se tudom. Egyesületünk tagjai napokat töltöttek itt. Még az elmúlt szombaton is 22-en dolgoztunk, hogy az utolsó simításokkal is készen legyünk. Az biztos, hogy több mint 120 embernek köszönhető, hogy ma átadhatjuk a tájházat. Nagyon sok adományozónk volt, akiktől a épület berendezéséhez csodálatos régi tárgyakat kaptunk. Sokan anyagilag segítettek, mások a munkájukkal a kerítés felépítésében, festésében, a vizesblokk felújításában, a villanyszerelésben, a csodálatos, Tájház feliratú cégér elkészítésében. Levendulatöveket vásároltunk és ültettünk el a hátul a kertben, ezzel a célunk a jövőben például a szörpkészítés, a buzogányfonás. Az adácsi baráti kör egy fűszernövény ültetvényt alakított ki. Mindenki nevét megörökítettük a tájházban, aki adott valamilyen régi tárgyat, aki bármilyen módon segített nekünk – részletezte Szekeres Jánosné.

Soha Márton polgármester arról beszélt, hogy jelen önkormányzati ciklus elején Szekeres Jánosné elmondta, ez a tájház a legnagyobb vágya.

– Akkor megígértem neki, hogy mindent megteszek a valósítás érdekében. Szabó Zsolt országgyűlési képviselőhöz fordultam segítségért. Ő a kérésünket maximálisan támogatta, nagyon sokat köszönhetünk neki. Két ház jöhetett számításba a faluban a célra, de az egyik a község központjától elég távoli helyen állt, ezért esett a választás erre az épületre. Ez jobb állapotban is volt, és teljesen hűen képviseli a régi adácsi házakat. Köszönöm az adományozóknak a berendezési tárgyakat, biztosan büszkén nézik majd tájházban az egykor szüleik, nagyszüleik által használt eszközöket – fogalmazott Soha Márton.