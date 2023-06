Egy kivont bicskával járja a falu utcáit a fiatal gyerek. Szemei vérben forognak, mozgása koordinálatlan, és egyre csak azt hajtja, megöllek. Hogy kit akar megölni, és miért, senki számára nem világos, de hogy nagy düh munkál benne, az szemmel látható. A faluban élők tudják, hogy ezt a dühöt egy dolog váltja ki az egyébként ártalmatlan, csendes fiúból, az azonosíthatatlan eredetű drog. Néhány hete egy jóval nagyobb késsel szaladgált és hadonászott fényes nappal, azt mondják, rendőrt is hívtak. Nem történt érdemi intézkedés.

Több alkalommal is részt vettem mindenféle helyi fórumon a faluban, ahol a drogmegelőzés fontosságáról egyeztettek szakemberek. Végighallgattam, amikor a nagypapa a saját, drogfüggő unokái védelmében kért segítséget. A mai napig nincs megoldás. Hiába tudja mindenki, hogy kik a dílerek, hiába tettek feljelentést a rendőrségen, mindenki tehetetlennek érzi magát. A rendőrség azt mondja, hogy a változó összetételű szerek esetében nem sok mindent tudnak tenni, hiszen a törvény meghatározza, hogy mi minősül hivatalosan kábítószernek, s milyen esetekben indíthatnak eljárást. Ha mégis kiemelnek valakit, egy-két nap elteltével már újra fütyörészve sétál az utcákon.

Most, hogy kitört a vakáció, a vidéken élő fiatalok még inkább kitettek a veszélyeknek. Ha nem szerveznek számukra értelmes, szabadidős programokat, az unatkozókat a dílerek is pillanatok alatt megtalálják. Egyelőre egyet tehetünk: Vigyázzunk a gyermekeinkre, mielőtt az első drogos cigit a szájukba nyomják.

