Június elsején indult Pálosvörösmarton a Szent Iván éj estéjéig tartó nyitott udvarok programsorozata, tájékoztatta portálunkat Bodócs Erika szervező.

– Nagyon népszerű volt már tavaly adventkor is, hogy a településünkön esténként egy-egy arra vállalkozó család vendégségbe várta Pálosvörösmart lakóit, az arra járókat. Láng Laura szervezőtársammal arra gondoltunk, miért ne lehetne ezt júniusban megismételni. Szent Iván éj estéjéig új arcok, új családok várják szeretettel estéről estére a régi és új vendégeket. A Szent Iván éji esték elnevezéssel indult esti programsorozat első nyitott udvarát a Halász családnál csütörtökön rövid idő alatt gyermekzsivaj és jóízű beszélgetések töltötték be. Kiváló házigazdaként Laci és Enikő különböző gyermekjátékokkal is gondoskodott a kiskorúak szórakoztatásáról. Köszönjük nekik, hogy vállalták a kezdés nehézségét, remek este volt – részletezte Bodócs Erika.

A szervezők célja ezúttal is az, hogy a községben élők még jobban megismerhessék egymást, tette hozzá Bodócs Erika.