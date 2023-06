A csütörtöki özönvízszerű esőzés Gyöngyössolymoson is komoly problémát okozott, tájékoztatta portálunkat Asztalos Miklós polgármester.

– A Monostor-patak öntött ki, s a Fűtőház úton hömpölyögve tört be az ottani lakásokba. A lakók gyors intézkedésükkel – bányagéppel akadályt, torlaszt képezve – elterelték a vizet vissza a Nagy-patak medrébe, így sikerült a még nagyobb kárt elhárítani. Itt szeretném megköszönni a lakosok összefogását, lelkierejét, munkáját és egymás segítését, amire most, a bajban, nagyon nagy szükség volt és van. A katasztrófavédelem embereivel a helyszínen voltunk, bejártuk a települést. A munkát ma is folytatjuk, reményeink szerint már csak az iszap és a hordalék eltakarításával. Adja Isten, hogy alább hagyjon az esőzés, elkerüljék a nagy viharok településünket és a környező településeket is, hiszen szomszédaink közül több településen még nagyobb károk keletkeztek. Reménykedjünk együtt ebben – fogalmazott Asztalos Miklós.