A döntőbe jutott versenyzők már Kiskörén készülnek a nagy napra, vagyis június 30-ára, amikoris kiderül kinek a fejére kerül a korona. Pénteken a Magyarok Világszépe szépségverseny TV-felvétellel egybekötött Gálaműsorát kísérhetik figyelemmel a Ring-a-tó fesztiválozói.

Mit szólnának egy olyan látványhoz, hogy mondjuk Kiskörén a legeslegjobb csajok röplabdáznak, egy falatnyi bikiniben pózolnak, strandolnak? Mindeközben ezek a lányok okosak, szerények és kedvesek is! Imádják a pacalt, meg a töltött káposztát is. A Fásy Ádám nevével fémjelzett Magyarok Világszépe-verseny csinos és szexi döntősei lepték el a városkát - írja a Tények.hu. A riportból az is kiderül, hogy a felkészülés során milyen nehézségekkel találkoztak a szépségek.

A Mokka stábja is ott járt a szépségverseny felkészítőtáborában.

A Ring-a-tó Kisköre Strand Facebook-oldalán közzé tett pár felvételt arról, ahogy a teraszon mulat Fásy Ádám a lányokkal.

A gyönyörű hölgyek mellett a legnagyobb slágerekkel érkeznek hazánk sztárjai a fesztiválra. Színpadra lép: az Apostol együttes, Komonyi Zsuzsa, Nótár Mary, Oláh Gergő, Peter Srámek, Szabó Ádám, Takáts Tamás, Tolvai Reni, Varga Viktor, Vásáry André és nem utolsó sorban a verseny megálmodója, Fásy Ádám zenekara kíséretében.

Másnap, július 1-jén tovább folytatódik a fergeteges hangulat, a Zeneexpressz népszerű televíziós műsor felvételével. A házigazda, Fásy Ádám vezetésével olyan neves előadók adják egymásnak a mikrofont, mint Bebe, a Cozombolis Trió, Csepregi Éva, Erox, Herceg, Marcellina, Márió, Singh Viki, a Teswér, Weisz Viktor és Zalatnay Sarolta. A műsor zárásaként G.W.M, azt követően pedig Bruno X Spacc koncertjét hallgathatják meg a látogatók.

A fesztivál területén egyébként a finomabbnál finomabb ételek és italok mellett kirakodó kézműves vásár, gyermekeknek arcfestés, csillámtetoválás, valamint ingyenes vidámpark várja az érvényes jeggyel rendelkezőket, írták a Facebookon.