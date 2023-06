Március végén kezdte a fogyókúrát a Kiss Géza, ám akkori súlyáról csak becslések vannak, mivel akkor még nem tudták hol lemérni. A feljegyzések szerint 355 és 360 kilót nyomott a kezdéskor. Májusi látogatásunkkor otthonában osztotta meg az örömhírt, hogy a szigorú diétának és a sikeresen beállított gyógyszereinek köszönhetően – Géza cukorbetegséggel él – akkor már 310 kilót mutatott a mázsa. Jelenleg ugyanis a sarudi polgármesteri hivatal mázsájára jár mérlegelni Géza.

A napokban érdeklődtünk nála, hogy halad.

– Nagyon örülök, mert a környezetemben többeknek is meghoztam a kedvét, az én példám ragadós lehet. Örülök, mert egyrészt ahogy könnyebb leszek, könnyebb-könnyebb a mozgás is, de az is jó érzés, hogy többen vannak akik támogatnak, akik velem szeretnének fogyni, mint azok, akik bántó megjegyzéseket tesznek. Kétszer hoztak vissza a halálból, sokat szenvedtem, remélem, most már jó úton vagyok – osztotta meg Géza.

A legfontosabb pedig, hogy június közepén újra mázsára állt, s ezúttal 300 kiló alatti értéket írhattak fel. A március óta tartó fogyókúra eredményeként jelenleg 290 kiló.