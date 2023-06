Önkéntesük szívhez szóló történetét osztották meg az egri Emberi Méltóságért a Hospice Osztály Betegeiért Alapítvány közösségi oldalán, s bíznak benne, hogy másoknak is meghozzák a kedvet ahhoz, hogy szabadidejüket ilyen nemes cselekedetre fordítsák.

Francel Fanni elmesélte, azért lett önkéntes a hospice osztályon, mert édesapját egy gyors lefolyású daganatos betegség miatt vesztette el tavasszal.

– Megtanultam együtt élni a megváltoztathatatlannal, a "bárcsak elmondhatnámmal" és a "bárcsak elmondhatnáddal" – osztotta meg gondolatait, s hozzátette, a veszteség után az osztályon próbál jókedvet varázsolni, igyekszik könnyebbé tenni a betegek mindennapjait, és mosolyt csalni az arcukra. Akkor is így tesz, ha tudja, hogy lehet az utolsó mosolyról vagy az utolsó köszönömről van szó.

Francel Fanni úgy fogalmazott, a segítségnyújtásnak is köszönhetően újra tud őszintén mosolyogni, és sokszor a betegek varázsolnak neki jókedvet, a vicceikkel, a kitartásukkal és az erősségükkel.

– Kívánom, hogy találja meg mindenki azt, ami örömmel tölti el, ami mosolyt csal az arcára, ami erőt ad neki a nehéz időszakokra, és ami kitartást követel tőle a legnehezebb napokon is. Azt a tevékenységet, ami segít túllépni és újrakezdeni, s ami újra megtanít mosolyogni, valamint segít tovább élni és bízni. Segít szeretni és nem elfeledni – hangsúlyozta az önkéntes az alapítvány posztjában, s mindenkinek megköszönte a sok segítséget, amit folyamatosan kap az osztályon. Külön köszönetet mondott édesapjának, aki erre az útra sodorta, s most is támogatja odafentről, és büszke lenne rá.