– 1807. szeptember 7-én Egerben született az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik legtragikusabb sorsú tábornoka, Lenkey János. Osztrák katonaiskolákban eltöltött hosszú évek után előbb a 33. gyalogezredben, majd a 6. Württemberg huszárezrednél teljesített szolgálatot, 1845-től, mint századparancsok. 1848-ban a márciusi események híre Galíciában érte az ezredüket, ahonnan a forradalom hívó szavára májusban szökött haza századával, tettükkel példát mutatva más külföldön állomásozó magyar ezredek számára. Kossuth Lajos 1849. márciusában nevezte ki tábornokká. A világosi fegyverletételt követően a többi aradi vértanúval együtt hadbíróság elé állították, a kivégzést csupán megbomlott elméje miatt kerülte el. 1850 februárjában halt meg az aradi várbörtönben. Hamvait 1936-ban hozták haza szülővárosába és temették el ünnepélyes keretek között bátyja és édesanyja mellé az egri Kisasszony temetőbe – idézte fel a tábornok életét.

Dr. Ringert Csaba a Dobó István Vármúzeum igazgatója az épület hasznosítási tervéről beszélt.

Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere, Ringert Csaba, a Dobó István Vármúzeum igazgatója és Papné Fejér Ingrid, a Dobó István Vármúzeum muzeológusa

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– A tárlaton túl turisztikai célponttá is szeretnénk tenni az épületet. Lesz benne kávézó és ajándékbolt. Szeretnénk, ha tematikus túravezetés része is lenne az épület amely egész évben látogatható lesz, de március 15. és október 6. között lesz folyamatosan nyitva. Sőt, az udvar kialakítása a civil közösségeknek is találkozási helyet biztosít majd. A megvalósulásban nagy szerepet játszottak a leszármazottak is – emelte ki dr. Ringert Csaba.

Arról is beszámolt, hogy a 6 hónapon keresztül tartó felújítás során forgalomkorlátozásokat kell bevezetniük, a Kovács János utcát hamarosan el kell zárni az autóforgalom elől a ház vonalában, de a Széchenyi utcán is számíthatnak majd korlátozásra az épület mellett.