Családbarát intézkedések a munkahelyen

S most lássuk, mitő válhat családbaráttá egy munkahely! Elsődleges szempont a munkarend, a munkaidő: korlátlan vagy tervezhető home office lehetőség, részmunkaidő, rugalmas munkavégzési lehetőség. Fontos a plusz szabadságok tervezhetősége, ilyen lehet a törvényi előírásoknál hosszabb fizetett szülési vagy szülői szabadság, vagy épp a munkaidő lejárta előtti elengedés váratlan lebetegedés esetén. A gyermekneveléshez nyújtott támogatások: az iskolakezdési, beiskolázási támogatás is vonzóbbá tehet egy céget, mint ahogy az is, ha a gyermekmegőrzésben is partner a munkahely. Például saját bölcsődét, óvodát tart fenn. Nem általános, de előfordul, hogy a cég kialakít gyerekbarát területet, játszósarkot és szoptatásra alkalmas helyiséget arra az esetre, ha időnként a szülőnek be kell vinnie gyermekét a munkahelyére.